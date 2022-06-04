Вранці з літаків ворог денацифікував складські приміщення на Одещині, є постраждалі, - речник Одеської ОВА Братчук

Він поділився деталями в етері Еспресо.



Сергій Братчук відзначив інтенсивність обстрілів та повідомив, що вчора пізно у вечері 3 червня ворог намагався завдати ударів з Чорного моря, за попередньою інформацією, з підводного човна, але одну ракету знищено над Одещиною і три над Миколаївщиною.



"І сьогодні вранці ворог здійснив обстріл одного з районів Одеської області. Денацифікація відбулася зі складським приміщенням. На жаль, є двоє постраждалих людей, їм надали відповідну медичну допомогу. Цей обстріл був здійснений з літаків" – зазначив речник оперативного штабу Одеської ОВА.



Братчук зауважив, що кілька днів ворог обстрілював Одещину з невеличкими перервами саме з літаків стратегічної авіації, а вчора був вихід з Чорного моря. Тобто ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині залишається дуже високою.



"Тим більше, що у Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв; є вже три таких кораблі, також є великі десантні кораблі і, як бачимо, підводний човен теж з'явився. Відповідно, свої позиції росіяни намагаються облаштувати на острові Зміїний, селищі Біле, Ізмаїльського району, Одеської області. На моє переконання, цей тимчасовий гарнізон на острові Зміїний - нетривале явище"- запевнив Сергій Братчук.

2 червня за повідомленням оперативного командування "Південь" у Чорному морі кількість кораблів, що загрожують ракетними ударами, зросла до 3

3 червня у звіті оперативного командування "Південь" було повідомлено, що у Чорному морі перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних російських кораблів