У Чорному морі маневрують 7 кораблів РФ: є загроза ракетних ударів, можлива висадка десанту
У Чорному морі перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних російських кораблів
Про це повідомляється у звіті оперативного командування "Південь".
"На лінії зіткнення південного фронту ситуація динамічна та напружена. В Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів. Тим самим зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту", - йдеться у звіті.
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