У Чорному морі маневрують 7 кораблів РФ: є загроза ракетних ударів, можлива висадка десанту

Про це повідомляється у звіті оперативного командування "Південь".

"На лінії зіткнення південного фронту ситуація динамічна та напружена. В Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів. Тим самим зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту", - йдеться у звіті.

Українців закликають зберігати емоційну рівновагу.

Зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації", - наголошують у "Півдні".

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