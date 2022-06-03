Сили ППО ЗСУ збили 1 ракету над Одещиною, ще 3 – над Миколаївщиною, - ОК "Південь"

Про це повідомляє телеграм-канал SPRAVDI, з посиланням на ОК "Південь"

"В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку. Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною".

Відзначимо, що саме в той час звучала повітряна тривога майже по всій Україні.

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