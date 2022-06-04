Окупанти завдали ракетного удару по Одещині
У суботу, 4 червня, росіяни завдали ракетного удару по сільгосппідприємству в Одеські області, внаслідок якого постраждало двоє людей
Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.
За офіційною інформацією ОК "Південь" по Одещині ранком було завдано ракетного удару крилатою ракетою повітряного базування. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск ракети Х-59.
Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
За попередньою інформацією постраждало дві людини. На місці працює слідчо-оперативна група.
У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу будівлі, що виникла внаслідок влучення крилатої ракети. О 05:35 надійшло повідомлення про загоряння будівлі внаслідок влучання крилатої ракети. О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 - ліквідована.
- 30 травня росіяни вдарили ракетами по мосту через Дністровський лиман на Одещині.
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