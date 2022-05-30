Росіяни вдарили ракетами по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Одну крилату ракету знищили ЗСУ

Про це передає речник ОВА Сергій Братчук у телеграм.

"Вночі й на світанку по Одещині ворог знов наніс 2 ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію", - зауважив він.

Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення немає.

Одну ракету збито силами ППО.

"Ранком, 30 травня, підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині", - зауважив він.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb