Про це інформують у фейсбуці Військово-Морські сили Збройних сил України.

"Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети. Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів", - йдеться в повідомленні.



Також у пресслужбі додають, що 4 червня Військово-Морські сили знищили 4 крилаті ракети російських загарбників, які були випущені по Україні.