Над Миколаївщиною ВМС знищили дві російські ракети
Екіпажі двох українських військових кораблів ВМС Збили дві ворожі ракети над Миколаївською областю
Про це інформують у фейсбуці Військово-Морські сили Збройних сил України.
"Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети. Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додають, що 4 червня Військово-Морські сили знищили 4 крилаті ракети російських загарбників, які були випущені по Україні.
- У небі над Одещиною 4 травня ЗСУ знищили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".
- Вранці 5 червня в Одесі було неспокійно і місцеві чули вибухи. Також рашисти влучили у столицю.
- 4 червня росіяни завдали ракетного удару по сільгосппідприємству в Одеські області, внаслідок якого постраждало двоє людей.
- Сергій Братчук розповів, що кілька днів ворог обстрілював Одещину з невеличкими перервами, саме з літаків стратегічної авіації, а 3 червня був вихід ракет із Чорного моря.
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