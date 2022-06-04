У небі над Чорним морем захисники України збили ударний дрон росіян
У небі над Одещиною 4 травня ЗСУ знищили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост"
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
"04 червня воїни повітряного командування "Південь" записали на свій рахунок ще один збитий російський розвідувально-ударний БПЛА "Форпост "", - зазначили військові.
Дрон вів розвідку чорноморського узбережжя, але після збиття впав у море.
- 4 червня росіяни завдали ракетного удару по сільгосппідприємству в Одеські області, внаслідок якого постраждало двоє людей.
- Сергій Братчук розповів, що кілька днів ворог обстрілював Одещину з невеличкими перервами, саме з літаків стратегічної авіації, а 3 червня був вихід ракет із Чорного моря.
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