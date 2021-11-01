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Київ скували затори у перший день "червоної" зони

1 листопада, 2021 понедiлок
10:14
Суспільство Затор

Станом на ранок понеділка, 1 листопада, на дорогах Києва утворилися затори. У столиці почала діяти "червона" зона карантину

Про це свідчать дані системи Google Maps.

Затори утворилися на Північному мосту, вулиці Братиславська, бульварі Перова, а також між станціями метро "Чернігівська" та "Лівобережна".

Важко проїхати біля ринку "Березняки" та проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Осокорки", "Позняки".

Також рух ускладнено на в’їзді до Києва на Софіївській Борщагівці та Кільцевій дорозі.

Значні затори утворилися в Шевченківському та Подільському районах - вулицях Кирилівська, Богатирська, Полярна, Семена Скляренка  та на проспекті Степана Бандери.

У центрі рух ускладнено на проспекті Перемоги та на вулиці Жилянська.

Також затори спостерігаються біля Бессарабського ринку, Набережно-Хрещатицької, на Набережному шосе та Наддніпрянському шосе. Рух ускладнено і на бульварі Дружби Народів.

Користувачі соцмереж називають це транспортним колапсом.
 


 

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