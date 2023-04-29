Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Київ торгується з НАТО
OPINION

Київ торгується з НАТО

Орест Сохар
29 квітня, 2023 субота
08:07
Погляд Орест Сохар

Київ та Брюссель торгуються за фінальні рішення липневого саміту НАТО. Тому Зеленський поки що не підтвердив свою участь у ньому

Україні публічно відмовили в прискореній процедурі членства. Тому Київ сподівається отримати запрошення бодай за традиційною процедурою… Тут маємо підтримку балтійських країн, а також чехів та поляків. 

Україні важливо знайти спільний знаменник з НАТО щодо т.зв. гарантій безпеки. Альянс розуміє під ними подальше постачання зброї Україні, а також інвестиції в розвиток українського ВПК, тоді як Київ очікує більшої участі партнерів у повоєнній безпеці країни, — до моменту вступу в Альянс.

НАТО нам пропонує т.зв. всебічну підтримку, а ми прагнемо до членства в організації: у чому різниця?

Вся різниця у знаменитій 5 статті договору Альянсу: атака на одну з держав означає напад на всю організацію.

Причини блокування різні. Можна говорити про відкритий збройний конфлікт на території Україні. Або згадати, наприклад, НАТО ще не вийняло зі своєї політичної дупи скалку, яка називається "проросійський премʼєр Угорщини Орбан". Попри дріб'язковість, ця «скалка» блокує усі проукраїнські рішення організації. 

Читайте також: Членство у НАТО нам не світить

До завершення війни нам пропонують "всебічну підтримку": "За останній рік союзники надали Україні безпрецедентну військову підтримку на €65 млрд. І це продовжиться. НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - каже Столтенберг. 

Якщо обʼєктивно, Україна  вже є частиною безпекового простору Північноатлантичного Альянсу і досягла високого рівня оперативної сумісності з арміями партнерів. Про це говорили й Резніков, і Столтенберг.

Якщо обʼєктивно, Україна  вже є частиною безпекового простору Північноатлантичного Альянсу і досягла високого рівня оперативної сумісності з арміями партнерів. Про це говорили й Резніков, і Столтенберг

Інша річ, що з безпекової організації альянс давно вже перетворився на клуб безпечності, якому не на часі відповідати на виклики сучасності. Тим паче, що Україна отримує військову підтримку не від Альянсу, а окремих держав.

Читайте також: Старість і деменція. Трамп позбавить США ядерної зброї?

Для України може бути цікавою давня ідея Бориса Джонсона створити мілітарно-оборонний альянс Британії,  балтійських країн, чехів, поляків, та, звісно, українців. Обʼєднане Королівство шукає стежок до регіонального лідерства, а обʼєднання проактивних країн Європи — добрий шанс для цього. Така військова колаборація дійсно зняла б усі питання гарантій для України. 

Але в НАТО, однак, треба ступати... Бодай щоб натягнути членство в цій організації на голову бункерному та всьому мордору з їх імперіалізмом.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Угорщина
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
Читайте також:
28 квітня, 2023 п'ятниця
Президент доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
28 квітня, 2023 п'ятниця
У повітряному просторі Києва ППО збила 11 ворожих ракет і два дрони: є постраждалі
28 квітня, 2023 п'ятниця
Жителів Одеської області попередили про можливі детонації морських мін
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 квітня
08:45
коронавірус
У Японії скасували прикордонні обмеження, пов'язані з COVID-19
07:58
Китай
Із Судану евакуювали близько 700 громадян Китаю
07:28
Окупанти
На тимчасово окупованій Херсонщині ворог посилив фільтраційні заходи, - Генштаб
06:47
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Путін доручив чиновникам розвивати сферу розробки та виробництва компонентів для безпілотників, - ISW
05:59
Зерно
Єврокомісія та п'ять країн ЄС погодили транзит агропродукції з України
05:36
Пожежа на нафтобвазі в Севастополі
Окупаційна влада Криму повідомляє про пожежу на нафтобазі у Севастополі
05:09
Юн Сок Йоль та Джо Байден
"Розглядаємо різні варіанти": лідер Південної Кореї не виключає можливість військової допомоги Україні
04:41
Чарльз ІІІ
Опитування показало, що за декілька днів до коронації рейтинг Чарльза III падає
04:13
Пакистан може передати Україні власні ЗРК Anza Mark-II, - The Economic Times
03:45
Джастін Трюдо
Канада та Європейський Союз погодились надалі підтримувати Україну усім необхідним
03:17
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Конгресмени з обох партій тиснуть на Байдена щодо передачі Україні F-16 та ATACMS, - The Hill
02:49
У Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату
У Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату: постраждали двоє людей
02:24
Німеччина пропонує виготовити для України 250 тисяч снарядів, – FAZ
02:16
Умань
США про ракетні удари по Україні: "Зробимо все можливе для притягнення РФ до відповідальності"
01:51
Євген Пригожин
Пригожин прогнозує, що ПВК Вагнера невдовзі перестане існувати
01:23
Володимир Зеленський
"Світовий бізнес вірить у нашу перемогу": Зеленський розповів про першу велику інвестицію в Україну з початку повномасштабного вторгнення
00:55
Володимир Зеленський
Заборона експорту агропродукції з України дає небезпечну надію Кремлю: Зеленський поговорив з президентом Євроради Мішелем
00:36
Ексклюзив
росія іран
Іранське суспільство - антиросійське, але правлячі сили Ірану вскочили у зв'язки з РФ, - експерт-міжнародник Данилов
00:27
Молдова
ЄС схвалив новий механізм запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови
00:20
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Для хлопчиків це - бути гарматним м'ясом в армії": Лубінець нагадав ООН, що РФ забирає з України дітей із 2014 року
2023, п'ятниця
28 квітня
23:49
міномет
На Сумщині за день прогриміло 58 вибухів
23:45
Ексклюзив
Джо Байден
Байдену важливо закінчити війну перемогою України до президентських виборів у США, - політичний діяч Рашкін
23:12
термінова новина
Росія обстріляла лікарню на Херсонщині. Є загибла людина та поранені
22:54
Аналітика
Відхід з Бахмута не вплине на оборону, активізація артилерії ЗСУ, ракетний терор РФ: воєнні підсумки тижня
22:49
У Бахмуті загинув дзюдоїст Віталій Паращук
У Бахмуті загинув дзюдоїст Паращук
22:40
Франція про ракетні обстріли: РФ знову навмисно вдарила по житлових будинках
22:25
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 квітня
21:40
Військові на CAESAR
Данія могла сама використовувати ці системи, але мудро і благородно передала їх ЗСУ, - Резніков про САУ CAESAR
21:00
Аналітика
світ, міжнародний огляд
ЗСУ майже готові до нападу, подаровані МіГи не допоможуть, трагедія в Умані, Іран вкрав збройні технології в Заходу. Світові ЗМІ про Україну 28 квітня
20:59
діти, війна
Північна Македонія долучилася до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України
20:40
Окупанти на ЗАЕС
Цього тижня поблизу Запорізької АЕС вибухнула міна, - голова МАГАТЕ
20:17
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Китай заявив, що сприйматиме візит японських посадовців на Тайвань як перетин "червоної лінії"
20:12
Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили за тиждень майже 150 росіян, 4 артсистеми та 2 сховища з російськими боєприпасами
20:01
OPINION
Олеся Ісаюк
Наука і війна на фронтирі
20:00
Огляд
Збірна України з хокею
Перемоги України на ЧС з хокею, українське дербі у Ла Лізі та новий тренер "Динамо" після матчу зі "Шахтарем": огляд найголовніших подій українського спорту за 22-28 квітня
19:57
Петр Павел
Україна та Чехія разом виготовлятимуть навчальні літаки, зброю та лагодитимуть танки
19:53
радіація
США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, - NYT
19:43
Оновлено
Умань
РФ обстріляла ракетами Україну: в Умані через влучання в багатоповерхівку 23 загиблих, cеред них - 4 дитини, а в Дніпрі загинула жінка і 2-річна дитина
19:36
Цукор
У Маріуполі окупанти обмежили продаж цукру
19:29
Володимир Зеленський
У розмові з президентом Євроради Зеленський запропонував продовжити безмитну торгівлю з ЄС на необмежений термін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV