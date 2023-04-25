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OPINION

Членство у НАТО нам не світить

Карл Волох
25 квітня, 2023 вiвторок
08:05
Погляд Карл Волох

Одна з причин — непередбачувана, недемократична й корумпована українська влада, ще й наскрізь просякнута російськими агентами на найвищих рівнях

- То що за месидж нам привіз Столтенберг? - питає друг.

Як на мене, все цілком зрозуміло. Зовні — найпалкіша, безумовна і віддана підтримка майбутньому членству. Але тут нічого нового немає, все це ми не раз уже чули за останній рік. Питання, котре дискутується — коли і яким шляхом. А ось про це — жодного слова. Навіть натяку. Навіть якоїсь евфемістичної еквілібристики щодо прискореної процедури незабаром після завершення воєнних дій. Іншими словами — нас послали за російським кораблем.

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Причини є різні. І ґрунтовні — страх Заходу перед силовим зіткненням із ядерною державою з безвідповідальним авантюристичним диктатором на чолі, що може призвести до світової катастрофи. І цілком суб‘єктивні — непередбачувана, недемократична й корумпована українська влада, ще й наскрізь просякнута російськими агентами на найвищих рівнях

Причини є різні. І ґрунтовні — страх Заходу перед силовим зіткненням із ядерною державою з безвідповідальним авантюристичним диктатором на чолі, що може призвести до світової катастрофи. І цілком суб‘єктивні — непередбачувана, недемократична й корумпована українська влада, ще й наскрізь просякнута російськими агентами на найвищих рівнях.

Не знаю, чи змінилася б ситуація, якби не цей другий фактор, але з ним нам точно ніяке членство в Альянсі не світить — які б істерики не закочували провідники нашої дипломатії на чолі з Найвеличнішим.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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