Навряд чи я перший, кому прийшла ця думка. Скажіть, у вас немає враження, що відверті "гойдалки" останніх місяців із наданням нових видів зброї пов’язані не так з обережністю наших західних партнерів і небажанням спровокувати Путіна на безумні дії, як із незгодою Зеленського виконувати певні умови Заходу, наприклад, щодо декількох конкретних персоналій зі свого оточення?

Безумовно, руки в Байдена со товаріщі добряче зв‘язані. Припинити як військову, так і фінансову підтримку України вони не можуть, бо це фактично означає дати Путіну виграти війну. З іншого боку, терпіти в керівництві України відверто скомпрометованих (якщо не прямо ворожих) персонажів вони також не готові. Тому щоразу з постачанням саме нових видів зброї маємо якісь нові проблеми — навіть там, де рішення вже прийняті.

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Припинити як військову, так і фінансову підтримку України вони не можуть, бо це фактично означає дати Путіну виграти війну. З іншого боку, терпіти в керівництві України відверто скомпрометованих (якщо не прямо ворожих) персонажів вони також не готові

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Врахуймо, що до затяжної позиційної війни а-ля Перша Світова, ані ми, ані наші союзники не готові. І шанс повернути наші території вже в цій кампанії у нас буде хіба що в найближчі 6-10 місяців. А можливість зробити це без додаткових важких озброєнь, нових літаків і ракет у нас з‘явиться навряд. І потрібні вони негайно.

Тепер уявіть, що доля країни сьогодні впирається просто в (не)готовність президента звільнити умовного Єрмака.

Звичайно, значною мірою це мої спекуляції (серйозних інсайдів не маю). Але мені дуже воно схоже на правду.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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