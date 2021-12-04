Київ запропонував союзникам широкий пакет для стримування РФ, - Маркарова

Про це Маркарова заявила в інтерв’ю CNN.

За її словами, цей пакет включає політичний, економічний та безпековий компоненти.

"Київ запропонував нашим партнерам дуже широкий пакет, який має три рівні. Він розроблений, аби стримати, а також демотивувати Росію. Ми дуже раді чути потужні меседжі від президента Байдена, а також усіх наших друзів і союзників", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що Україна ніколи нікого не атакувала та не планувала жодних наступів.

"Ми не збиралися проводити жодних військових наступальних операцій. Ми – мирна країна прекрасних виробників, стартаперів і підприємців. І ми прагнемо лише дипломатичних рішень", - запевнила Маркарова.

Водночас вона додала, що "ми дуже рішуче налаштовані захищати наш дім від цієї агресії".

4 грудня президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що глава Білого дому Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним наголосить на рішучості захищати суверенітет України.

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