Київ запропонував союзникам широкий пакет для стримування РФ, - Маркарова
Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Київ запропонував західним союзникам широкий пакет для стримування Росії
Про це Маркарова заявила в інтерв’ю CNN.
За її словами, цей пакет включає політичний, економічний та безпековий компоненти.
"Київ запропонував нашим партнерам дуже широкий пакет, який має три рівні. Він розроблений, аби стримати, а також демотивувати Росію. Ми дуже раді чути потужні меседжі від президента Байдена, а також усіх наших друзів і союзників", - сказала Маркарова.
Вона зазначила, що Україна ніколи нікого не атакувала та не планувала жодних наступів.
"Ми не збиралися проводити жодних військових наступальних операцій. Ми – мирна країна прекрасних виробників, стартаперів і підприємців. І ми прагнемо лише дипломатичних рішень", - запевнила Маркарова.
Водночас вона додала, що "ми дуже рішуче налаштовані захищати наш дім від цієї агресії".
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