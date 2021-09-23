Київрада призначила заступником Кличка екскерівника поліції Києва Крищенка
Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко став заступником голови КМДА Віталія Кличка
Відповідне рішення ухвалили депутати Київради на засіданні у четвер, 23 вересня.
Так, за призначення Крищенка на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень проголосував 91 депутат.
Двоє депутатів були проти.
- Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.
- 11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.
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