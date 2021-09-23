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Головна Суспільство Київрада призначила заступником Кличка екскерівника поліції Києва Крищенка

Київрада призначила заступником Кличка екскерівника поліції Києва Крищенка

23 вересня, 2021 четвер
13:08

Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко став заступником голови КМДА Віталія Кличка

Відповідне рішення ухвалили депутати Київради на засіданні у четвер, 23 вересня.

Так, за призначення Крищенка на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень проголосував 91 депутат.

Двоє депутатів були проти.

  • Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.
  • 11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.

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Віталій Кличко
КМДА
Київрада
поліція
Андрій Крищенко
новини Києва
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