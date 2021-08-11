Нацполіцію у Києві очолив полковник Іван Вигівський, - Крищенко

Про це в коментарі журналістам заявив ексочільник столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНІАН.



"Щойно міністр внутрішніх справ представив Івана Вигівського, полковника поліції, керівником поліції Києва", - сказав Крищенко.



Ексголова Нацполіції в Києві додав, що не працював з Вигівським раніше.



"Ми не працювали разом якось щільно, лише спілкувалися, можливо, як керівники. Тому всі оцінки, я думаю, надасть керівництво і суспільство. Але це велика довіра, висловлена керівником. І я думаю, він буде намагатися її виправдати", - сказав Крищенко.



Іван Вигівський у 2015-2016 роках очолював Очаківський відділ поліції у Миколаївській області, пізніше працював заступником начальника головного управління Нацполіції у Миколаївській області. З лютого 2020 Вигівський очолював Нацполіцію на Полтавщині.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що очільник поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку.