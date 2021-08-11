Очільник поліції Києва Крищенко подав у відставку
10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку, і 10 серпня його задовольнили
Про це головний поліцейський міста Києва Андрій Крищенко оголосив у Facebook.
"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям", - написав Крищенко.
Причину такого рішення він не навів.
Раніше про те, що Крищенко йде у відставку, повідомляли ЗМІ. Офіційно у Нацполіції це не підтверджували.
6 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та глава Нацполіції ігор Клименко заперечили чутки про відставку Крищенка, які розповсюдили ЗМІ днем раніше
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