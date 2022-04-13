"Київщині можна допомогти автівками та грошима": волонтерка про потреби Бучі та Гостомеля
Галина Дроздова зауважила, що на Київщині бракує машин, які могли доставляти гуманітарну допомогу з Умані. Також необхідні великі вантажівки, які б могли постачати гумдопомогу з Німеччини, Франції та Італії – в цих країнах уже готові великі запаси гуманітарної допомоги для українців
Про це волонтерка сказала в етері Espreso TV.
Дроздова додала, що наразі повертатись до Бучі, Гостомеля та Ірпеня небажано.
"Не поспішайте наразі повертатись, будинки охороняються від мародерів працює поліція та ТрО. Проте ще дуже багато замінованих територій, повертатись зарано. Ніхто вам не дасть гарантій безпеки, якщо ви прийдете раніше, ніж це буде дозволено. Зокрема має бути акт ДСНС або Поліції про те, що територія розмінована".
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