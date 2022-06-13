Київська область готова дати відсіч окупантам, фортифікації надійні, - ОВА

Про це він повідомив у телеграм.

"Провели перевірку прикордонних укріплень Київщини і оглянули один із рубежів оборони. Хочу вас запевнити, що позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякую нашим військовим за гарну роботу", - написав Кулеба.

За його словами, важливо розуміти, що загроза повторного нападу Росії існує та існуватиме, доки Україна не переможе. Проте Київська область готова дати належну відсіч ворогу.

Раніше у мережі з'явилась інформація, що окупанти розсилають повідомлення в месенджерах, у яких стверджується, що в період з 10 по 15 червня війська Росії нібито знову спробують захопити Київську область з "висадкою десанту в Гостомелі". У СтратКомі попросили не піддаватися на провокації ворога, оскільки такі заклики – лише маніпуляції.

5 червня РФ завдала чотири ракетні удари по Дарницькому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) у Києві. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Тоді ж заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київ залишається головною ціллю російських окупантів, тому перебуває під загрозою постійно.

Боєць ЗСУ Семен Кабакаєв також вважає, що Путін може будь-якої миті віддати наказ знову наступати на Київ та Одесу.

9 червня в Київській ОВА зазначили, що в області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб, укріплені оборонні лінії та посилений склад військових.

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