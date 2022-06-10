На Київщині укріпили оборонні лінії та посилили склад військових
У Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб, укріплені оборонні лінії та посилений склад військових
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Зараз в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон. Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових", - зауважив він.
Кулеба закликав жителів Київщини бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану.
На днях у мережі з'явилась інформація, що окупанти розсилають повідомлення в месенджерах, у яких стверджується, що в період з 10 по 15 червня війська Росії нібито знову спробують захопити Київську область з "висадкою десанту в Гостомелі". У СтратКомі закликали не піддаватися на провокації ворога, оскільки такі заклики – лише маніпуляції.
- 5 червня РФ завдала чотири ракетні удари по Дарницькому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) у Києві. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.
- Тоді ж заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київ залишається головною ціллю російських окупантів, тому перебуває під загрозою постійно.
- Боєць ЗСУ Семен Кабакаєв також вважає, що Путін може будь-якої миті віддати наказ знову наступати на Київ та Одесу.
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