Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Зараз в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон. Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових", - зауважив він.

Кулеба закликав жителів Київщини бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану.

На днях у мережі з'явилась інформація, що окупанти розсилають повідомлення в месенджерах, у яких стверджується, що в період з 10 по 15 червня війська Росії нібито знову спробують захопити Київську область з "висадкою десанту в Гостомелі". У СтратКомі закликали не піддаватися на провокації ворога, оскільки такі заклики – лише маніпуляції.

5 червня РФ завдала чотири ракетні удари по Дарницькому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) у Києві. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Тоді ж заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київ залишається головною ціллю російських окупантів, тому перебуває під загрозою постійно.

Боєць ЗСУ Семен Кабакаєв також вважає, що Путін може будь-якої миті віддати наказ знову наступати на Київ та Одесу.

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