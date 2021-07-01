Київська влада відклала впровадження е-квитка для проїзду в громадському транспорті до 2023 року

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.



"Запуск автоматизованої системи обліку проїзду для всіх пасажирів, включаючи іногородніх пільговиків, відклали на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що розпорядження про перенесення впровдження системи в повному обсязі було підписане у п'ятницю 25 червня.



"Розпорядження ... пов'язане виключно з неспроможністю Міністерства соціальної політики України забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів - громадян, які не зареєстровані в Києві. На розв'язання цього питання Міністерству знадобилося ще півтора року", - пояснили в КМДА.



Наразі, зауважили у пресслужбі, кияни відповідних категорій можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі.



Зазначається, що "картка киянина" наразі є єдиним механізмом, що дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд. На підставі цих даних перевізники можуть отримувати з міського бюджету повну компенсацію за перевезення пільговиків-киян.



У пресслужбі також додали, що отримати картку киянина пільговики можуть у будь-якому відділенні Ощадбанку міста Києва. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує пільговий статус. Після цього необхідно активувати спеціальний додаток в Управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або в Департаменті соціальної політики. Для пільговиків отримання "Картки киянина" є безкоштовним.

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