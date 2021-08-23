Київське метро в ніч з 24 на 25 серпня працюватиме на дві години довше

Про це пресслужба Київського метрополітену повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, у ніч з 24 на 25 серпня роботу метрополітену буде продовжено на 2 години.



У пресслужбі зазначили, що 23 серпня на станції "Золоті ворота" вхід та вихід на вул. Володимирську буде зачинений. Вхід та вихід у напрямку Золотих воріт працюватиме у звичайному режимі.

Крім того, 24 серпня на станції «Хрещатик» з 08:00 до завершення урочистих заходів не працюватиме вестибюль у напрямку вулиці Інститутської. Центральний вестибюль та вестибюль у напрямку вул. Городецького працюватимуть у звичайному режимі.



Станція "Майдан незалежності" у цей день буде зачинена на вхід та вихід з початку роботи та до завершення урочистих заходів. Також не працюватиме і пересадочний вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик". У цей час поїзди проїжджатимуть станцію без зупинки.



У пресслужбі також попередили, що 24 серпня перед початком концерту на НСК "Олімпійський" можливе обмеження на вхід станції "Олімпійська". Після його завершення можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".



Зазначається, що обмеження застосовуватимуться з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення людей на платформах станцій.