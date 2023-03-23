Київстар заблокував деякі номери для абонентів, як в Україні, так і в роумінгу
Від 23 березня мобільний оператор "Київстар" заблокував номери із кодами 380800, 380900 та іншими, через виконання постанов НКЕК та КМУ
Про це інформує сайт компанії "Київстар".
"Відповідно до постанови НКЕК від 09.11.2022 №209 про "Порядок маршрутизації трафіку при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації", а також відповідно до постанови КМУ № 295 від 11.04.2012 року про "Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг" Київстар продовжує виконувати умови блокування дзвінків на заборонені офіційними розпорядженнями органів державної влади номерні ресурси в Україні (на тимчасово окупованих територіях) та за кордоном", - пише пресслужба.
Повідомляється, що з 23 березня відбулися зміни в умовах надання електронних комунікаційних послуг, а саме заблоковано вихідні дзвінки на деякі номери з кодами для абонентів як в Україні, так і в роумінгу.
Також не будуть доступними тільки для дзвінків у роумінгу номери із кодами 380800 та 380900. Адже часто номери із цими кодами є платними та оплачуються за значно вищими тарифами.
Заблоковано дзвінки для номерів з кодами:
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
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