Про це інформує сайт компанії "Київстар".

"Відповідно до постанови НКЕК від 09.11.2022 №209 про "Порядок маршрутизації трафіку при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації", а також відповідно до постанови КМУ № 295 від 11.04.2012 року про "Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг" Київстар продовжує виконувати умови блокування дзвінків на заборонені офіційними розпорядженнями органів державної влади номерні ресурси в Україні (на тимчасово окупованих територіях) та за кордоном", - пише пресслужба.

Повідомляється, що з 23 березня відбулися зміни в умовах надання електронних комунікаційних послуг, а саме заблоковано вихідні дзвінки на деякі номери з кодами для абонентів як в Україні, так і в роумінгу.

Також не будуть доступними тільки для дзвінків у роумінгу номери із кодами 380800 та 380900. Адже часто номери із цими кодами є платними та оплачуються за значно вищими тарифами.

Заблоковано дзвінки для номерів з кодами: