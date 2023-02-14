Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Кілька міфів, що заважають нашій перемозі
OPINION

Кілька міфів, що заважають нашій перемозі

Віктор Шлінчак
14 лютого, 2023 вiвторок
10:06
Погляд Віктор Шлінчак

У нашого суспільства склалося, на жаль, багато помилкових уявлень, які дезорієнтують мільйони українців як у просторі, так і у часі

Спробую описати найголовніші.

Уявлення перше. Путін війну програв. Саме тому можна трохи розслабитись.

Насправді Путін всі останні місяці збирав сили, аби довести своєму "глубинному народу" і Заходу, що навіть на полі бою він може ще просуватися вперед. Так, кладучи тисячі зеків під ноги регулярної армії, яка по трупах щодня на 100-200 метрів повзе вперед. Такий стан речей говорить, що війна може бути довгою і виснажливою, з додатковими десятками тисяч жертв. До цього слід готуватися кожному. І нарешті готувати економіку, чого, на жаль, не робиться.

Читайте також: Час для Путіна

Уявлення друге. Кожна повітряна тривога та кожна ракета, яка летить в сторону наших міст, — це аргументи для Заходу нам зразу кинутись допомагати.

Помилка в тому, що колективний Захід — досить неоднорідно сприймає наступ Росії. Десь підтримка більша, десь менша, а десь російське лобі працює так ефективно, що і в суспільстві починаються "бродіння", чи не варто це припинити якимись поступками Росії. Брак інформації, помножений на додаткові матеріальні витрати та брак аналітичного мислення (так-так, за кордоном також не всі мислять геополітичними перспективами), підводять до думки, що Україна може віддати пару областей — і все заспокоїться. Ми розуміємо, що це міф. Але на Заході це не константа.

Помилка в тому, що колективний Захід — досить неоднорідно сприймає наступ Росії. Десь підтримка більша, десь менша, а десь російське лобі працює так ефективно, що і в суспільстві починаються "бродіння", чи не варто це припинити якимись поступками Росії

Читайте також: Наша справа стала справою принципу для Заходу

Тому уряди європейських країн постійно балансують — з однієї сторони допомагаючи Україні, бо це гарний іміджевий тренд, з іншої — намагаються не злити внутрішніх україноскептиків.

Уявлення третє. Оголошення про надання західної зброї — це вже майже як факт надання.

Цей пункт — взагалі крінжовий (як сказали б мої діти). Бо між обіцянками постачань і самими постачаннями — навіть не тижні. А довгі, важкі й смертоносні місяці. Це, втім, не означає, що ми не повинні дякувати навіть за те, що нам надають. Але згадайте усі пафосні спічі, які ми чули влітку, згадайте пафосне підписання ленд-лізу… Світова політика, як і раніше, бавиться у шоу, тоді як ми просимо (вимагаємо, наполягаємо, стимулюємо) допомогти нам захистити геополітичні кордони Євросоюзу та країн НАТО. Бо гіпотетичний програш України стане приводом для повзучої анексії інших європейських країн.

Уявлення четверте. Україні після війни всі будуть дуже допомагати фінансово, ми станемо новим "сінгапуром" Європи.

Гарна теза. Мені подобається. Проте, ця теза буде нікчемною за умови, коли Росія не програє і не почне платити Україні репарації. За умови, що країна буде в зрозумілій безпековій ситуації. За умови, що Україну будуть розглядати як місце для розвитку, а не виключно як постійний плацдарм стримування.

Ну, і нарешті, п'яте уявлення. Воно найцікавіше. Про зовнішнє управління.

Вже багато разів чув вислів про те, що "краще б уже Штати повністю взяли Україну під свій управлінський контроль, ніж ми спостерігатимемо постійний розлад і дерибан у владі".

Ми рано чи пізно просто зобов‘язані продемонструвати усьому світу свою готовність до глобальної модернізації. До демократії, зрештою

Читайте також: Про яку Україну я мрію

Ця теза — про інфантильність. А отже — про відсутність віри в українське суспільство. Ми рано чи пізно просто зобов‘язані продемонструвати усьому світу свою готовність до глобальної модернізації. До демократії, зрештою. Коли суди перестануть управлятися з Офісу президента, а митники не збиратимуть хабарі "нагору". Коли свобода слова стане реальним інструментом впливу на владу, а не інструментом боротьби в інтересах різних груп чи кланів. Коли владна команда зрозуміє, що гратися у рейтинги — це не про реальне лідерство і відповідальність.

Тому я все ще вірю, що після перемоги, яку ми зможемо визначити та прийняти, у країни все ще є шанси на тотальне очищення від "щипачів" і пристосуванців, яких ми зараз бачимо подекуди на ключових ролях.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
політика
війна з Росією
допомога США Україні
зброя для України
Перемога України
Читайте також:
12 лютого, 2023 неділя
Біатлон: Підручний у другій поспіль гонці на ЧС фінішував у топ-10
13 лютого, 2023 понедiлок
Впродовж наступних кількох днів відбуватимуться важливі події навколо Бахмута, - Згурець
Віктор Вихрист та Леньєр Перо (праворуч)
13 лютого, 2023 понедiлок
Український боксер, якого порівнювали з Кличком, назвав причину першої поразки у кар'єрі
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 41.76
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 лютого
10:46
Електроенергія
Обмеження електропостачання у вівторок діють тільки в Одесі, - Укренерго
10:27
окупанти, орки
Росія не накопичила достатньо сил для прориву на жодному з напрямків, - британська розвідка
10:02
МКС
Уперше в історії Саудівська Аравія відправить жінку в космос 
09:48
Винищувачі НАТО
Дії РФ можуть спровокувати НАТО вступити у війну, - Згурець
09:32
Японія
Японія заявила про серйозну стурбованість та неприйнятність загрози застосування ядерної зброї з боку РФ
09:24
Інфографіка
долар
Курс валют на 14 лютого: ціни в обмінниках України
09:05
обстріл Херсонщина
За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 54 рази, 2 людини загинули
09:04
Ексклюзив
ЗСУ Бахмут
Росіянам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
08:55
Албанія
В Албанії мітингувальники намагалися захопити будівлю парламенту під час масових протестів
08:43
Очаків. Наслідки обстрілу
Ворожі війська вранці гатили по Очаківській громаді Миколаївщини, пошкоджені будинки та адмінбудівлі
08:39
Ексклюзив
окупанти
Росіяни збільшили атаки на Оріхів, - депутат Запорізької облради Лишенко
08:16
НАТО
НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів
08:10
Інфографіка
втрати окупантів
За добу Росія втратила в Україні 740 солдатів, 2 літаки та 4 безпілотники
08:01
OPINION
Володимир В'ятрович
Українську мову й історію України мають складати всі
08:00
Ексклюзив
Росія зазнала нищівної поразки на мистецькому фронті
Росія зазнала нищівної поразки на мистецькому фронті 
07:44
путін
Путін разом з міноборони приховують великі втрати армії РФ під Вугледаром, - ISW
07:29
"Шпигунська куля" над США
Військові США знайшли в океані основну частину уламків китайської "шпигунської кулі"
06:55
Гаррі Кейн
"Мілан" - "Тоттенгем": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
06:49
російський літак винищувач
Винищувачі Нідерландів перехопили три російські військові літаки біля Польщі
06:42
російські війська окупанти
Росіянам обіцяють доплату за кожен кілометр просування в Україні, а ЗСУ знищили два ворожих літаки, - Генштаб
06:05
У Бахмуті залишаються менше ніж п'ять тисяч жителів, - ОВА
05:58
Сирія відкрила ще два митні переходи для ввезення допомоги постраждалим від землетрусу, - ООН
05:55
Кіліан Мбаппе та Неймар (ліворуч) проти Баварії
ПСЖ - "Баварія": де та коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів
05:43
Японія
Японія розглядає прискорену закупівлю у США крилатих ракет Tomahawk
05:30
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін міняє генералів, як шкарпетки, але це не вирішує проблем армії РФ, - Білий дім
05:02
підводний човен
Вперше з часів холодної війни Росія виводить в море кораблі із ядерною зброєю, - розвідка Норвегії
04:35
українська артилерія
Головним на "Рамштайні" будуть не літаки, а ППО та боєприпаси для України, - Financial Times
04:08
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів: поранено 8 людей
03:40
Джозеф Байден
Подякувати Польщі та підтвердити єдність НАТО: у Білому домі назвали мету візиту Байдена
03:13
Майя Санду
Росія не має сил для нападу на Україну з Придністров'я, але прагне дестабілізувати Молдову, - НАТО
02:45
Пожежа на газопроводі у Ярославські області РФ
В Ярославській області РФ вибухнув магістральний газопровід
02:17
землетрус в Туреччині
Жертвами землетрусу у Туреччині та Сирії стали понад 37 тисяч людей
01:49
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин розповів, що українська ППО підбила літак, у якому він записував звернення до Зеленського
01:21
Олімпіада-2022, збірна Росії
Директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді
00:55
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив 186 військових і відзначив низку підрозділів, які воюють на сході
00:53
Пожежа у районі військового НДІ у Москві
У Москві велика пожежа біля військового НДІ, - росЗМІ
00:26
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
В Україні у складі ПВК Вагнера вбили трьох кримінальних авторитетів, - Bellingcat
2023, понедiлок
13 лютого
23:59
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
Близько 100 прильотів: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і скидали вибухівку з дронів
23:12
Володимир Зеленський
Зеленський: маємо підтримку європейських інституцій та лідерів щодо початку цього року переговорів про вступ України в ЄС
22:48
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: поранено літнього чоловіка, пошкоджено оселі та інфраструктуру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV