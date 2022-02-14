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Кількість COVID-заражень і ушпиталень в Україні йде на спад, - Ляшко

14 лютого, 2022 понедiлок
10:43
Суспільство Віктор Ляшко

В Україні ситуація з коронавірусом почала стабілізуватися на тиждень раніше н

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - розповів він.

Міністр додав, що впродовж минулого тижня виявили 235 256 випадків захворювання на коронавірус, що на 7600 заражень менше, ніж позаминулого тижня, а ушпиталили 24575 хворих, що теж на тисячу менше, ніж позаминулого тижня.

"Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози", - зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, у дев'ятьох регіонах знижується тижнева кількість хворих на коронавірус. Найпомітніше це у Вінницькій (- 38%) та Івано-Франківській (-37%) областях. Захворюваність на Івано-Франківщині зменшується другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду.

Найбільше зросла кількість заражень за тиждень у Києві - +51%. У Запорізькій області, яка позаминулого тижня мала приріст інфікованих +109 %, минулого тижня виявили +50 % нових випадків.

"За попередньою оцінкою, летальність від коронавірусної хвороби знизилась втричі порівняно з Дельта-хвилею та вдвічі порівняно з середнім значенням у 2020 році", - повідомив очільник МОЗ.

  • Нагадаємо, 10 лютого Віктор Ляшко заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі COVID-19.
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