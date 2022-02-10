Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі COVID-19, - Ляшко

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу за підсумками робочої поїздки на Полтавщину, передає Еспресо.Tv.



"На мою точку зору пік захворюваності ми вже маємо, бо вже фіксуємо по 41 тисячі випадків за добу. Приємна новина – що в цю хвилю зростає кількість випадків, але не зростає кількість госпіталізацій", - повідомив Ляшко.



За його словами, стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без великих навантажень.



Крім того, іде велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило низку управлінських рішень, які повинні зменшити навантаження на сімейних лікарів.



Також Ляшко назвав запровадження відкриття лікарняного дистанційно.

Нагадаємо, що Ляшко заявив, що з початку 2022 року в програму медичних гарантій включений новий пакет медпослуг.

Українські науковці розробили тест-системи, які здатні одночасно виявляти COVID-19, грип та інші віруси.

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