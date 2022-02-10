Українські науковці розробили тест-системи, які здатні одночасно виявляти COVID-19, грип та інші віруси
Науковці Інституту молекулярної біології і генетики розробили п'ять комбінованих тест-систем, які можуть одночасно виявляти у людини COVID-19, грип та низку респіраторних вірусів
Про це повідомляє пресслужба ІМБГ.
"Науковці ІМБГ розробили п'ять різних комбінованих тест-систем для одночасного виявлення SARS-CoV-2, грипу та низки інших небезпечних респіраторних вірусів - епідемічного грипу А та Б, парагрипу 1-3, респіраторно-синцитіальних вірусів А та В й ортопневмовірусів людини, риновірусів, кору", - йдеться у повідомленні.
В Інституті зазначають, що ці тест-системи здатні не лише виявляти віруси, а і прогнозувати перебіг хвороби у пацієнтів, які цими вірусами інфіковані.
Дослідники розповідають, що спочатку встановили рівні відносної експресії (прояв активного стану гену в окремій клітині, - ред.) понад 20 генів вродженого імунітету, а також системи згортання крові у здорових людей та у хворих на коронавірус. Після статистичного та біоінформатичного аналізу змін експресії цих генів учені знайшли набори біомаркерів із 3-8 генів, на основі чого і розробили комбіновану експресійну тест-систему.
"Ці біомаркери дозволяють з високими показниками чутливості, специфічності та точності діагностувати гіперзапалення, гіперкоагуляцію (порушення згортання крові, - ред.) та лімфопенію (аномальну низьку кількість лімфоцитів, - ред.) у периферичних клітинах крові пацієнтів з COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Науковці налагодили розробку тест-систем на основі існуючих ПЛР та кПЛР з різними типами виявлення.
"Отримані результати дозволяють розробляти будь-які комбіновані тест-системи для визначення небезпечних патогенів людини та тварин: і такі, що потребують дуже дорогих приладів, зокрема ПЛР у реальному часі, і ті, для застосування яких достатньо звичайних термоциклерів, які можна закупити та використовувати у будь-якій лікарні країни. Ці підходи дозволяють зберегти високу чутливість, яку дають ПЛР реакції, та значно здешевити проведення діагностики", - повідомляють у Інституті.
Над цим проєктом працювали два роки.
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