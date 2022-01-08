Кількість узятих під варту цивільних у Казахстані перевищила 4 тис.

Таку статистику наводить МВС країни. Про це із посиланням на казахстанську агенцію KazTAG передає Еспресо.TV.



"Затримано 11 організаторів та підбурювачів. На даний час щодо двох із них за скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 272 (організація масових заворушень) КК РК обрано запобіжний захід "арешт", щодо інших дається правова оцінка їх протиправним діям. Загалом на даний час до правоохоронних органів доставлено 4404 особи", - кажуть в Міністерстві внутрішніх справ Казахстану.



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7 січня повідомлялося про загалом 2,8 тис. затриманих, 18 загиблих поліцейських та близько 30 затриманих учасників протестів та нападів на адміністративні будівлі.



Операція казахстанських силовиків продовжується.



Найбільш критичною, як і раніше, лишається ситуація в місті Алмати.



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