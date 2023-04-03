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Війна з Росією: хроніка
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Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 467

3 квітня, 2023 понедiлок
08:45
війна з Росією Загиблі діти

Станом на ранок 3 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора. 

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у дописі.

Зазначається також, що і цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66. 

Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 467

  • Нагадаємо, 31 березня російські загарбники з артилерії обстріляли Авдіївку на Донеччині, унаслідок атаки двоє людей загинули, серед них немовля. За день до трагедії родину просили евакуюватися з міста.
  • Станом на ранок 1 квітня від російської збройної агресії в Україні загинули щонайменше 467 дітей, ще 944 - дістали поранення.

Суспільство
Генеральна прокуратура
російська армія
окупанти
Військові новини
Офіс генпрокурора
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