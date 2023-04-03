Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 467

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у дописі.

Зазначається також, що і цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.