Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 467
Станом на ранок 3 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у дописі.
Зазначається також, що і цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.
- Нагадаємо, 31 березня російські загарбники з артилерії обстріляли Авдіївку на Донеччині, унаслідок атаки двоє людей загинули, серед них немовля. За день до трагедії родину просили евакуюватися з міста.
- Станом на ранок 1 квітня від російської збройної агресії в Україні загинули щонайменше 467 дітей, ще 944 - дістали поранення.
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