Кількість жертв циклону "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 111 людей
Унаслідок тропічного циклону "Бацірай" на Мадагаскарі загинуло щонайменше 111 людей, ще 30 тис. мешканців країни вимушені жити у притулках
Про це пише BBC.
Щонайменше 111 мешканців Мадагаскару загинули через циклон "Бацірай", котрий накрив острівну країну минулого тижня. Національне агентство з питань стихійних лих повідомляє, що 87 смертей зі 111 зафіксували в південно-східному районі Іконго.
Також багато будинків були зруйновані, унаслідок чого 30 тис. людей мешкають у притулках.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей.
- Згодом стало відомо про 20 загиблих.
- 9 лютого повідомили про 92 жертви.
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