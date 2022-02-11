Кількість жертв циклону "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 111 людей

Про це пише BBC.



Щонайменше 111 мешканців Мадагаскару загинули через циклон "Бацірай", котрий накрив острівну країну минулого тижня. Національне агентство з питань стихійних лих повідомляє, що 87 смертей зі 111 зафіксували в південно-східному районі Іконго.



Також багато будинків були зруйновані, унаслідок чого 30 тис. людей мешкають у притулках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей.

Згодом стало відомо про 20 загиблих.

9 лютого повідомили про 92 жертви.

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