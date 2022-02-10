Кількість загиблих через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 92
Унаслідок тропічного циклону "Бацірай" загинули 92 людини, ще 61 тис. мешканців евакуювали
Про це пише AFP.
Влада Мадагаскару повідомила 9 лютого, що кількість жертв циклону "Бацірай" становить 92.
Згідно з інформацією Національного управління ризиків і катастроф (BNGRC), 71 загиблого знайшли в Іконго, біля східного узбережжя країни.
Більшість жертв загинула через обвал будинків.
Ще 112 тис. мешканців Мадагаскару потребують екстреної допомоги, а 61 тис. людей була вимушена евакуюватися.
Багато неурядових організацій і агенцій ООН почали розгортають ресурси для допомоги постраждалим. Франція скерувала до Мадагаскару 60 співробітників служби надзвичайних ситуацій, щоб створити обладнання для очищення питної води та запустити безпілотники для оцінки збитків у важкодоступних районах. Також до країни прибули фахівці з Німеччини.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей.
- Згодом стало відомо про 20 загиблих.
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