Кількість загиблих через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 92

Про це пише AFP.



Влада Мадагаскару повідомила 9 лютого, що кількість жертв циклону "Бацірай" становить 92.



Згідно з інформацією Національного управління ризиків і катастроф (BNGRC), 71 загиблого знайшли в Іконго, біля східного узбережжя країни.



Більшість жертв загинула через обвал будинків.



Ще 112 тис. мешканців Мадагаскару потребують екстреної допомоги, а 61 тис. людей була вимушена евакуюватися.



Багато неурядових організацій і агенцій ООН почали розгортають ресурси для допомоги постраждалим. Франція скерувала до Мадагаскару 60 співробітників служби надзвичайних ситуацій, щоб створити обладнання для очищення питної води та запустити безпілотники для оцінки збитків у важкодоступних районах. Також до країни прибули фахівці з Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей.

Згодом стало відомо про 20 загиблих.

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