Кім Чен Ин назвав війну РФ проти України "священною боротьбою за справедливість"
Лідер КНДР Кім Чен Ин привітав російського диктатора Володимира Путіна з 9 Травня та назвав його війну проти України "священною боротьбою за міжнародну справедливість"
Привітання оприлюднила Центральна телеграфна агенція КНДР.
Кім Чен Ин 9 травня надіслав президенту РФ Володимиру Путіну вітальну телеграму та згадав у ній про війну, яку Росія веде проти України.
"Користуючись цією нагодою, ще раз шлю тепле бойове привітання вам, армії та народу Росії, які відважно піднялися на священну боротьбу за здійснення міжнародної справедливості та захист глобального світу проти насильства та тиранії імперіалістів", - написав Кім Чен Ин.
Північнокорейський диктатор також висловив впевненість у перемозі РФ.
"Товариш Кім Чен Ин висловив упевненість у тому, що стійкий і справедливий російський народ під керівництвом президента Путіна і надалі досягатиме перемоги на шляху для забезпечення суверенітету, гідності та стабільності в регіоні, зриваючи будь-які виклики та загрози з боку ворожих сил", - йдеться у телеграмі.
- У червні 2022 року Кім Чен Ин висловив Путіну підтримку в "справедливій справі захисту гідності та безпеки РФ".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе