Привітання оприлюднила Центральна телеграфна агенція КНДР.

Кім Чен Ин 9 травня надіслав президенту РФ Володимиру Путіну вітальну телеграму та згадав у ній про війну, яку Росія веде проти України.

"Користуючись цією нагодою, ще раз шлю тепле бойове привітання вам, армії та народу Росії, які відважно піднялися на священну боротьбу за здійснення міжнародної справедливості та захист глобального світу проти насильства та тиранії імперіалістів", - написав Кім Чен Ин.

Північнокорейський диктатор також висловив впевненість у перемозі РФ.

"Товариш Кім Чен Ин висловив упевненість у тому, що стійкий і справедливий російський народ під керівництвом президента Путіна і надалі досягатиме перемоги на шляху для забезпечення суверенітету, гідності та стабільності в регіоні, зриваючи будь-які виклики та загрози з боку ворожих сил", - йдеться у телеграмі.