Кім попередив про підлість, яку рашисти готують у Миколаєві у Великодню ніч
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни готують провокації у Великодню ніч 24 квітня
Про це Кім повідомив у telegram.
Він закликав миколаївців у Великодню ніч залишатися вдома через ризик ворожих провокацій.
"Прошу всіх залишитися вдома цієї ночі. Є ймовірність, що ворог готує підлість. По можливості нікуди не ходіть сьогодні та завтра", - написав Кім.
За його словами, у Миколаєві змінено час комендантської години, яка діятиме з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.
Кім додав, що минулої ночі російські окупанти здійснили по Миколаєву п'ять обстрілів.
"Вночі знову були обстріли. Постраждалих немає. Пошкодили лінію електропередач, вибило шибки в будинках", - поінформував Кім.
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19 квітня Мінкульт закликав українців на Великдень долучатися до церковних служб в онлайн-режимі замість того, щоб іти до храмів.
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