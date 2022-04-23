Кім попередив про підлість, яку рашисти готують у Миколаєві у Великодню ніч

Про це Кім повідомив у telegram.

Він закликав миколаївців у Великодню ніч залишатися вдома через ризик ворожих провокацій.

"Прошу всіх залишитися вдома цієї ночі. Є ймовірність, що ворог готує підлість. По можливості нікуди не ходіть сьогодні та завтра", - написав Кім.

За його словами, у Миколаєві змінено час комендантської години, яка діятиме з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.

Кім додав, що минулої ночі російські окупанти здійснили по Миколаєву п'ять обстрілів.

"Вночі знову були обстріли. Постраждалих немає. Пошкодили лінію електропередач, вибило шибки в будинках", - поінформував Кім.



19 квітня Мінкульт закликав українців на Великдень долучатися до церковних служб в онлайн-режимі замість того, щоб іти до храмів.

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