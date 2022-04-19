Мінкульт закликав українців на Великдень долучатися до церковних служб в онлайн-режимі замість іти до храмів
Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадали про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема, у неділю, 24 квітня, коли християни східного обряду відзначатимуть Воскресіння Ісуса Христа
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
"Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні ‒ це важливо для безпеки! Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн", - йдеться у повідомленні.
У суботу, 23 квітня, о 23:30 в національному марафоні єдиних новин #UAразом та на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА розпочнеться пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
24 квітня з 7:30 до 11:30 національний марафон єдиних новин #UAразом та суспільний телеканал UA:КУЛЬТУРА транслюватиме богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.
- Мінкультури з Державним агентством України з питань мистецтв запустили проєкт Ukraine Now and Forever та презентували об’єднаний бренд української культури в світі #StandWithUkraine
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