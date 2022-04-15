"Сонях для українців – це не просто рослина": в Україні запустили проєкт Ukraine Now and Forever
Мінкультури з Державним агентством України з питань мистецтв запустили проєкт Ukraine Now and Forever та презентували об’єднаний бренд української культури в світі #StandWithUkraine
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у facebook.
"Сонях для українців – це не просто рослина. Це символ процвітання України та нашої єдності. Адже його стиглі зернини міцно об’єднанні між собою у єдине коло. Також це історія про емоції українців та про увагу до нас світу. Соняшник фокусує увагу. Це зараз потрібно і Україні. Люди з усіх країн можуть допомогти задля припинення війни, варварськи розпочатої росіянами на території України, та утвердження миру в нашій країні,- йдеться у повідомленні.
Автор айдентики проєкту Данієль Скрипник. Матеріали доступна за посиланням.
Зазначають, що проєкт обʼєднає різні ініціативи та представить світу українську культуру і мистецтво у своїй самобутності та розмаїтті. Також автори проєкту закликають використовувати айдентику та хештег #StandWithUkraine.
- Нагадаємо, у Каліфорнії художники намалювали картини з соняшниками, щоб зібрати гроші для біженців з України.
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