"Сонях для українців – це не просто рослина": в Україні запустили проєкт Ukraine Now and Forever

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у facebook.



"Сонях для українців – це не просто рослина. Це символ процвітання України та нашої єдності. Адже його стиглі зернини міцно об’єднанні між собою у єдине коло. Також це історія про емоції українців та про увагу до нас світу. Соняшник фокусує увагу. Це зараз потрібно і Україні. Люди з усіх країн можуть допомогти задля припинення війни, варварськи розпочатої росіянами на території України, та утвердження миру в нашій країні,- йдеться у повідомленні.



Автор айдентики проєкту Данієль Скрипник. Матеріали доступна за посиланням.



Зазначають, що проєкт обʼєднає різні ініціативи та представить світу українську культуру і мистецтво у своїй самобутності та розмаїтті. Також автори проєкту закликають використовувати айдентику та хештег #StandWithUkraine.



Нагадаємо, у Каліфорнії художники намалювали картини з соняшниками, щоб зібрати гроші для біженців з України.