Актор театру на Подолі Юрій Феліпенко став до лав ЗСУ
Зірка серіалів "Обіцянка Богу" та "Колір пристрасті", український актор Юрій Феліпенко доєднався до батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади
Про це він повідомив в Instagram.
Український актор Київського академічного драматичного театру на Подолі, який також знімається в кіно та серіалах, Юрій Феліпенко долучився до батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Цей підрозділ був сформований з добровольців у перші дні повномасштабного вторгнення.
Феліпенко поширив відео, на якому разом з побратимами складає присягу.
"Новобранці Ахіллесу готуються до складання присяги", - підписав актор.
Він також поділився відео з ранкової зарядки, яку вони роблять разом з побратимами.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор доєднався до київського ТрО. Пізніше він почав активно займатися волонтерством.
У театрі на Подолі він грає у виставах "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Сірі бджоли", "Імітація" тощо. За останні два роки Феліпенко знявся у 4-серійній воєнній драмі "Окуповані", а нещодавно вийшов серіал "Обіцянка Богу!".
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