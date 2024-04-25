Актор театру на Подолі Юрій Феліпенко став до лав ЗСУ

Про це він повідомив в Instagram.

Український актор Київського академічного драматичного театру на Подолі, який також знімається в кіно та серіалах, Юрій Феліпенко долучився до батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Цей підрозділ був сформований з добровольців у перші дні повномасштабного вторгнення.

Феліпенко поширив відео, на якому разом з побратимами складає присягу.

"Новобранці Ахіллесу готуються до складання присяги", - підписав актор.

Він також поділився відео з ранкової зарядки, яку вони роблять разом з побратимами.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор доєднався до київського ТрО. Пізніше він почав активно займатися волонтерством.

У театрі на Подолі він грає у виставах "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Сірі бджоли", "Імітація" тощо. За останні два роки Феліпенко знявся у 4-серійній воєнній драмі "Окуповані", а нещодавно вийшов серіал "Обіцянка Богу!".