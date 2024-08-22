Алена Делона поховають 24 серпня біля собачого цвинтаря

Про це пише BFMTV.

Легендарного французького актора Алена Делона поховають у суботу, 24 серпня, близько 17:00 у комуні Душі в присутності трьох його дітей і близько сорока гостей. У Душі ікона кіно проживав майже пів століття.

Актор не хотів, щоб на його похоронах проводили загальнонаціональну чи політичну церемонію прощання. Згідно з побажаннями актора, його поховають близько 17:00 біля кладовища, яке він сам побудував для своїх 35 собак близько двадцяти років тому. Службу проведе Монсеньйор Ді Фалько.

Ді Фалько, який протягом тривалого часу був однією з найвідоміших медійних фігур у французькій церкві, зазначив, що він поважає бажання актора.

"Це на його прохання", — сказав він.

Ді Фалько знав актора дуже давно.

Церемонія, як і хотів Ален Делон, буде закритою та пройде у вузькому колі. За словами оточення актора, в Душі очікуються лише троє його дітей Ентоні, Анушка і Ален-Фаб'єн і близько сорока гостей.

За даними джерел, у вересні може пройти менш урочиста церемонія в присутності представників кіноіндустрії, яка б дозволила громадськості вшанувати актора.

У неділю, 18 серпня на 89-му році життя помер культовий французький кіноактор Ален Делон. Останніми роками зірковий француз погано себе почував після перенесеного інсульту у 2019 році.

Днями повідомлялося, що актор хотів, щоб його 10-річний пес Лубо був похований разом з ним, але родина відмовилася присипляти тварину.