Помер французький актор Ален Делон, - ЗМІ
На 89-му році життя помер культовий французький кіноактор Ален Делон
Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на заяву дітей актора.
Наразі інших подробиць про смерть Делона французькі ЗМІ не наводять.
Ален Фаб'єн Морс Марсель Делон – таке повне ім’я кінозірки та секс-символу від 1960 до 1980-х років у світовому кінематографі. Ален народився у Франції 8 листопада 1935 році.
За фахом – це людина із різноманітними здібностями: актор кіно й театру, кінорежисер, продюсер, сценарист. Ален Делон - Офіцер ордену Почесного легіону. Його ім'я в свідомості мас цілого світу назавжди залишиться в ореолі секс-символу минулих літ.
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Актор розпочав свою кар'єру в 1957 році. Серед найвідоміших фільмів за участі Алена Делона: "На яскравому сонці", "Рокко та його брати", "Леопард", "Нескорений", "Самурай", "Сицилійський клан" та інші.
88-річний Ален Делон з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато висловлювався на підтримку українського народу. У 2022 році він взяв участь в інтерв’ю з Володимиром Зеленським і процитував "Заповіт" Тараса Шевченка під час телевізійної програми.
- У квітні президент України Володимир Зеленський нагородив культового французького актора Алена Делона орденом за його підтримку України.
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