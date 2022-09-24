Ален Делон процитував "Заповіт" Тараса Шевченка та підтримав Україну
Легендарний французький актор прочитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка та записав телевізійну програму про Україну
Про це повідомляє ТСН.
В інтерв'ю телеканалу BFMTV Делон висловив свою солідарність з українцями та французькою прочитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка.
"Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців", - сказав Делон.
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86-річний актор Ален Делон записав велику програму про Україну, яка вийде наприкінці вересня на каналі TV5 Monde. Також він анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, я ким мав бесіду 23 вересня.
- 14 червня американський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер заявив, що Європа винна у фінансуванні війни РФ проти України.
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