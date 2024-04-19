Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною"

Про це повідомили в посольстві України у Франції.

Президент України Володимир Зеленський нагородив французького кіноактора Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною". Посол України у Франції Вадим Омельченко розповів про це в ефірі французького телеканалу TV5MONDE.

У посольстві це назвали "надзвичайно рідкісним і безпрецедентним жестом щодо іноземця".

"Пане Делон, дорогий Ален, я знаю, що ви перебуваєте в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні. У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці", — заявив посол України.

88-річний Ален Делон з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато висловлювався на підтримку українського народу. У 2022 році він взяв участь в інтерв’ю з Володимиром Зеленським і процитував "Заповіт" Тараса Шевченка під час телевізійної програми.