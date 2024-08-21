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Сім'я Алена Делона не виконала бажання актора вбити його собаку, щоб поховати їх разом

Дар'я Тарасова
21 серпня, 2024 середа
11:46
Кіно Ален Делон

Французький актор Ален Делон, який помер 18 серпня у віці 88 років, хотів, щоб його 10-річний пес Лубо був похований разом з ним, але родина відмовилася присипляти тварину

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Про це повідомляє Sky News.

Сім'я Алена Делона відхилила бажання французького актора, який хотів, щоб його 10-річний домашній улюбленець, бельгійська вівчарка малінуа Лубо був похований разом із ним. Після обурення активістів родина актора підтвердила, що Лубо не вбиватимуть.

Французький благодійний фонд Brigitte Bardot зазначив, що сім'я Делона підтвердила, що родичі подбають про Лубо, уточнивши: "У нього є дім і сім'я".

Французьке товариство захисту тварин від жорстокого поводження погодилося прийняти собаку.

"Життя тварини не повинно бути зумовлене життям людини", - додали вони.

Раніше Делон розповідав ЗМІ, що він побудував собаче кладовище, на якому поховані останки щонайменше 35 домашніх тварин. 

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Про Лубо він казав для Paris Match у 2018 році: "Це мій собака наприкінці життя… Я люблю його як дитину. У моєму житті було 50 собак, але з цим у мене особливі стосунки. Він сумує за мною, коли мене немає. Якщо я помру раніше за нього, я попрошу ветеринара забрати нас разом. Він приспить його в мене на руках. Я краще зроблю це, ніж знатиму, що він помре на моїй могилі від страждань".

У неділю, 18 серпня на 89-му році життя помер культовий французький кіноактор Ален Делон. Останніми роками зірковий француз погано себе почував після перенесеного інсульту у 2019 році. 

Теги:
Світ
Культура
Франція
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