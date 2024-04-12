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Disney показала трейлер приквела "Короля Лева", який розповість про Муфасу і Шрама

12 квітня, 2024 п'ятниця
13:37
Кіно На фото: "Муфаса: Король Лев"

Студія Disney показала трейлер фільму "Муфаса: Король Лев" на щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon та оголосила, що фільм вийде 20 грудня 2024 року

Про це пише Variety.

Студія Disney показала на закритій щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon новий трейлер фільму "Муфаса: Король Лев". Трейлер стрічки, що є приквелом до оригінального фільму "Король Лев", наразі не доступний для загального перегляду. Утім стали відомі деякі подробиці про фільм.

Сюжет картини "Муфаса: Король Лев" зосередиться на перших роках майбутнього правителя тварин, а також на його грізному молодшому браті Шрамі. Короткі, але величні кадри, які ще не доступні для громадськості, показують ту саму приголомшливо реалістичну африканську савану, що й попередній фільм, і починаються з культової увертюри "Король Лев". Молодий Муфаса стрибає через носорогів і різних тварин джунглів, а голос мандрила Рафікі підготовлює глядача до історії про "лева, який народився без краплі благородства у своїй крові, лева, який назавжди змінить наше життя, лева, який сформує нашу долю".

Дія фільму розгортається до подій римейку Disney 2019 року, а не до подій мультфільму 1994 року. Згідно з офіційною інформацією, "Муфаса" повертається до африканської савани, коли Рафікі розповідає Кіарі, дочці Сімби та Нали, історію її дідуся. Тімон і Пумба допомагають розповісти приквел, хоча вони не були показані в трейлері.

Премʼєра "Муфаси" запланована в кінотеатрах на 20 грудня і може стати головною подією зимових свят. Утім останні касові збори Disney свідчать про те, що знайомства з брендом недостатньо, щоб родини відвідували кінотеатри. 

Режисер Баррі Дженкінс розповів, що в "Муфасі" буде нова музика. Однак він не розкрив жодних подробиць про те, що саме звучатиме.

"Вони скували мене, — пожартував Дженкінс. - Я не можу сказати вам, хто створив ці нові пісні, але вони абсолютно неймовірні".

Римейк 2019 року, знятий Джоном Фавро, зібрав $1,66 млрд у всьому світі, попри неоднозначні відгуки. "Король Лев" був одним із семи фільмів Disney, які того року перетнули позначку в мільярд доларів. Проте з часів пандемії всього шість фільмів досягли цього бажаного рівня.


 

Теги:
Культура
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