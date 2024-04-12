Disney показала трейлер приквела "Короля Лева", який розповість про Муфасу і Шрама

Про це пише Variety.

Студія Disney показала на закритій щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon новий трейлер фільму "Муфаса: Король Лев". Трейлер стрічки, що є приквелом до оригінального фільму "Король Лев", наразі не доступний для загального перегляду. Утім стали відомі деякі подробиці про фільм.

Сюжет картини "Муфаса: Король Лев" зосередиться на перших роках майбутнього правителя тварин, а також на його грізному молодшому браті Шрамі. Короткі, але величні кадри, які ще не доступні для громадськості, показують ту саму приголомшливо реалістичну африканську савану, що й попередній фільм, і починаються з культової увертюри "Король Лев". Молодий Муфаса стрибає через носорогів і різних тварин джунглів, а голос мандрила Рафікі підготовлює глядача до історії про "лева, який народився без краплі благородства у своїй крові, лева, який назавжди змінить наше життя, лева, який сформує нашу долю".

Дія фільму розгортається до подій римейку Disney 2019 року, а не до подій мультфільму 1994 року. Згідно з офіційною інформацією, "Муфаса" повертається до африканської савани, коли Рафікі розповідає Кіарі, дочці Сімби та Нали, історію її дідуся. Тімон і Пумба допомагають розповісти приквел, хоча вони не були показані в трейлері.

Премʼєра "Муфаси" запланована в кінотеатрах на 20 грудня і може стати головною подією зимових свят. Утім останні касові збори Disney свідчать про те, що знайомства з брендом недостатньо, щоб родини відвідували кінотеатри.

Режисер Баррі Дженкінс розповів, що в "Муфасі" буде нова музика. Однак він не розкрив жодних подробиць про те, що саме звучатиме.

"Вони скували мене, — пожартував Дженкінс. - Я не можу сказати вам, хто створив ці нові пісні, але вони абсолютно неймовірні".

Римейк 2019 року, знятий Джоном Фавро, зібрав $1,66 млрд у всьому світі, попри неоднозначні відгуки. "Король Лев" був одним із семи фільмів Disney, які того року перетнули позначку в мільярд доларів. Проте з часів пандемії всього шість фільмів досягли цього бажаного рівня.



