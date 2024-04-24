Джон Траволта назвав причину, з якої Тарантіно запросив його на роль у "Кримінальному чтиві"

Про це пише Movieweb.

Гангстерський фільм "Кримінальне чтиво", що є найвідомішою роботою американського режисера і сценариста Квентіна Тарантіно, нещодавно відзначив своє 30-річчя на фестивалі класичного кіно TCM. На цьому заході зірки фільму Джон Траволта, Семюел Джексон, Ума Турман і Харві Кейтель возз’єдналися, щоб відсвяткувати знаковий день народження фільму.

Під час інтерв'ю Траволта назвав незвичайну причину, з якої його взяли на роль Вінсента Веги у фільмі. Актор розповів, що вперше зустрів Тарантіно після того, як йому зателефонував його агент, щоб розповісти про "нового молодого режисера, який зняв "Скажених псів" і відчайдушно хоче познайомитися з вами, ви його улюблений актор".

Траволта пішов зустрітися з Тарантіно, і незабаром зрозумів, що режисер живе в тій самій квартирі, в якій колись жив сам актор. Після спілкування за настільними іграми за мотивами фільмів Траволти, актор сказав, що відчуває зв’язок з Тарантіно.

Після цього актор заявив, що йому потрібно знати, як у режисера справи з фінансами. Він був перспективним митцем, і потрібно мати заощадження. Тому після цього двоє чоловіків провели кілька годин за аналізом фінансів молодого Тарантіно, щоб переконатися, що його фінансове становище дозволить його продовжувати працювати.

Наприкінці вечора Тарантіно представив Джону Траволті два сценарії: "Від заходу до світанку" та "Кримінальне чтиво" і запитав, що думає актор. Траволта відмовився від "Від заходу до світанку", заявивши: "Я не вампір. Я не кривавий хлопець". Але він сказав, що сценарій "Кримінального чтива" набагато кращий.

Через тиждень Траволті запропонували роль Вінсента Веги. Коли актор запитав у Тарантіно, чому йому запропонували цю роль, режисер відповів йому: "У тебе був такий філософський погляд, який потрібен мені для цього персонажа. Я хочу, щоб він думав про те, через що він пройшов".

Попри те, що Джон Траволта зіграв головні ролі у великих фільмах, таких як "Бріолін" та "Лихоманка суботнього вечора", на момент знайомства з Тарантіно його популярність значно впала. "Кримінальне чтиво" відновило зіркову карʼєру Траволти.

