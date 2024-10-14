Ентоні Гопкінс зіграє в байопіку "Мазераті: Брати"

Про це повідомляє Variety.

86-річний американський та британський актор Ентоні Гопкінс визначився з наступною роллю, над якою працюватиме. Зірка серіалу "Світ "Дикий Захід" та фільмів "Знайомтеся — Джо Блек", "Ніксон" та "Мовчання ягнят", зіграє головну роль в англомовному байопіку Роберта Мореско Maserati: The Brothers ("Мазераті: Брати"). Майбутня стрічка розповідатиме про сім’ю, що стоїть за високопродуктивними автомобілями, якими відома Італія, разом із Ferrari та Lamborghini.

Легендарний актор, двічі оскарівський лауреат зіграє італійського фінансиста, який підтримує братів Мазераті. Продюсуванням фільму "Мазераті: Брати" займається італієць Андреа Єрволіно через свою нову кіно- та телекомпанію The Andrea Iervolino Company.

Попередня компанія ILBE Group, в якій Єрволіно був партнером Моніки Бакарді, випустила байопік Роберта Мореско 2022 року "Ламборґіні: Людина-легенда". Вона також була серед продюсерів фільму Майкла Манна "Феррарі" з Адамом Драйвером і Пенелопою Крус у головних ролях.

"Взяти Ентоні Гопкінса до акторського складу — це мрія, яка здійснилася. Його неперевершена здатність втілювати складних персонажів, безсумнівно, покращить нашу історію, і ми з нетерпінням чекаємо, як він принесе глибину у свою роль", — заявив Єрволіно.

Зйомки фільму незабаром розпочнуться в Болоньї. Інші деталі поки що тримаються в таємниці.

Компанія Maserati була заснована в 1914 році в гаражі в центральному італійському місті Болонья трьома братами: Альф'єрі, Етторе та Ернесто. Тризуб, який є емблемою компанії, є копією тризуба, знайденого у фонтані Нептуна в Болоньї. З самого початку компанія, яка зараз відома екзотичними розкішними автомобілями, була пов’язана зі світом автоперегонів. У 1937 році брати продали контрольний пакет акцій компанії, яка зараз належить Fiat.



