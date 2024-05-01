Фільм Алана Бадоєва "Довга доба" виходить на Netflix
Документальний фільм українського режисера Алана Бадоєва "Довга доба", створений із відео, знятих українцями на телефони, 1 травня вийшов на Netflix
Новиною поділився режисер в сторіс в instagram.
1 травня на стримінговому сервісі Netflix став доступний фільм "Довга доба". Це щоденник війни, створений режисером Аланом Бадоєвим із 200 годин хроніки, яку самі українці фільмували на свої телефони.
Як зазначали творці фільму, деякі герої вижили, деякі були вбиті.
"Це документ, написаний голосами українців. Унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців, яке має побачити і відчути весь світ. Щоб ніхто і ніколи не зміг переписати нашу історію", - йдеться в описі.
До створення документальної стрічки долучилися 12 тис. українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього.
"Це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Цей проєкт — не просто ще один фільм про війну, а унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців, щоб ніхто та ніколи не зміг переписати нашу історію", - зазначається в соцмережі проєкту.
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