"Голда" проти "Гризельди": що подивитися на вихідних

Знову вихідні. Знову синоптики майже по всій території України для цих вихідних не обіцяють сонечка, нехай і зимового. Отож знову, як ніколи, актуальна для цих днів добірка фільмів від "Еспресо" Так склалося, що на цей раз вона в основному про моральний вибір.

"Як там Катя?"

У кінотеатрах з 25 січня

Повнометражна драма молодої української режисерки Крістіни Тинькевич, яку у Європі уже назвали представницею нової української хвилі молодих режисерів, здатних гідно представити свою країну на міжнародних кінофестивалях. Адже дебютувавши у світі у 2022 році на Міжнародному кінофестивалі в швейцарському місті Локарно (вважається у Європі четвертим за важливістю після Канн, Венеції і Берліна), стрічка відразу отримала аж дві нагороди - спеціальний приз журі Ciné+ і приз за найкращу акторську гру для виконавиці головної ролі Анастасії Карпенко. Відтоді фільм на тему втрати та морального вибору побачили глядачі кількох десятків кінофестивалів у світі, аж поки він, нарешті, виходить на великі екрани України.

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Отож "лікарка швидкої допомоги Аня (Анастасія Карпенко) сама виховує 12-річну доньку Катю. Трагічний випадок вихоплює Аню з круговерті одноманітних сірих днів. Катю збила машина. Адвокати водія пропонують чималі гроші, бажаючи, аби справа не дійшла до суду. Щодня Аня бореться за те, щоб її донька отримала якнайкраще лікування. Як лікар, вона прекрасно розуміє, що має на увазі. Дівчинка потребує дорогих ліків. Найлегший спосіб їх придбати та врятувати свою дитину – погодитися на пропозицію знахабнілого винуватця дтп та взяти від нього гроші".

У головних ролях Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська, Віктор Жданов

"Голда"

У кінотеатрах з 25 січня

Заснована на реальних подіях військова біографічна драма 2023 року оскароносного режисера Гая Наттіва за сценарієм Ніколаса Мартіна про життя Голди Меїр - четвертого прем'єр-міністра Ізраїлю та першої жінки на цій посаді, що очолювала державу чи не в найдраматичніший відтинок історії – під час Війни Судного дня у жовтні 1973 року. Час, коли добре підготовлені та озброєні війська Єгипту та Сирії атакували Ізраїль з різних боків. Ті події стали найбільшим викликом у кар’єрі Ґолди Меїр. Адже в разі поразки Ізраїлю ця війна могла призвести до повного знищення молодої країни. І властиво, тим подіям і присвячено фільм.

Уродженку Києва Голду Меїр, яка стала першою жінкою на чолі уряду в Ізраїлі та третьою у світі (після Сірімаво Бандаранаїке на Цейлоні та Індіри Ганді в Індії) і яку через здатність приймати рішення та залізну вдачу називали "єдиним чоловіком в уряді", зіграла британська актриса театру і кіно Гелен Міррен. Цікаво, що акторку для виконання головної ролі особисто обирав онук Ґолди Меїр. Однак через це в акторському середовищі виникли певні суперечки - чи доречно, що знакову єврейську діячку гратиме неєврейка Гелен Міррен, нехай і володарка "Оскара" за головну роль у фільмі "Королева". Але сьогодні фільм висунутий на премію "Оскар-2024" у номінації "за найкращий грим". Бо кадри з Гелен Міррен неможливо відрізнити від архівних хронік зі справжньою Ґолдою Меїр.

У головних ролях: Гелен Міррен, Камілль Коттен, Лієв Шрайбер., Ліор Ашкеназі, Ед Стоппард

"Гризельда" ( серіал )

На Netflix з 25 січня

Ще одна біографічна кінорозповідь, що обіцяє тримати в напрузі: 6-серійний серіал від творців "Нарко" й "Нарко: Мексика" за мотивами реальної історії Гризельди Бланко - першої колумбійки, яка створила у США один із найприбутковіших картелів в історії. Про неї говорять, що її остерігався навіть відомий на цілий світ наркобарон Пабло Ескобар. І саме через холоднокровну безжальність та кмітливість цієї жінки

"Ця художня інтерпретація реальних подій, - анонсують стрічку на Netflix, - розповідає історію Гризельди Бланко, яка переїхала з Медельїна до Маямі й стала "Хрещеною матір’ю" місцевої наркоімперії".

У ролях: Софія Вергара, Альберто Ґерра, Крістіан Таппан та ін.

"Догмен"

У кінотеатрах з 25 січня

Бойовик культового французького режисера та сценариста Люка Бессона - перший після його трирічного творчого мовчання. Поштовхом до створення історії стала газетна стаття про хлопчика, якого батьки тримали в клітці. Прем'єрний показ стрічки відбувся у рамках Венеційського кінофестивалю.

Однак критика до цього фільму не надто прихильна. Злі язики кажуть, що не останнім чином через скандал з актрисою Сенд Ван Рой, яка років зо п'ять тому звинуватила Люка Бессона у зґвалтуванні. І то неважливо, що спочатку справу закрили через відсутність доказів, а згодом актриса програла ще й суд і апеляцію за своїм цивільним позовом, а її зобов'язали виплатити Бессону 2500 євро. З режисера обвинувачення зняли, але сморід залишився.

Отож зостається хіба самим вибрати, на чиєму ми боці - тих, хто запитує "для чого взагалі було цей фільм знімати?" чи тих, хто стверджує "почерк Бессона з його здатністю утримувати увагу глядача упродовж усього фільму у "Догмені" таки яскраво впізнаваний".

То про що фільм? Відповідно до кіноанонсу: "Поліцейський психолог Евелін має провести допит Дугласа. Вдягнений у скривавлену сукню, він керував фургоном, повним собак – тоді його й затримали. Чоловік буде розповідати психологу історію свого життя. Починає з дитинства, де фанатичний та жорстокий батько навмисне закрив його у клітці з розлюченими голодними псами. Це було покаранням за те, що хлопчик таємно годував тварин. Бійцівські собаки мали бути голодними й батько за цим ретельно стежив. Попри трагічне дитинство, Дуглас вважає собак найкращими створіннями у світі. З ними в чоловіка існує особливий зв'язок".

У головних ролях: Калеб Лендрі Джонс, Джоджо Т.Гіббс, Крістофер Денем, Клеменс Шик, Джон Чарльз Агілар, Грейс Пальма

"Володарі неба" (серіал)

На Apple TV з 26 січня

Серіал про пілотів 100-ї бомбардувальної групи у часи Другої світової війни, який продюсували імениті Стівен Спілберг, Том Генкс та Гарі Гоцман. Серіал знятий на основі однойменної книги історика Дональда Л. Міллера, написаної за реальними інтерв’ю, та архівними матеріалами США, Великобританії та Німеччини. кінорозповідь про дружбу, втрати і тріумф.

У ролях: Остін Батлер, Каллум Тернер, Едвард Ешлі, Бен Редкліфф, Баррі Кеоган та ін.