"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Документальний фільм "Грім серед ясного неба" вийде в український прокат 18 вересня. Стрічка розповість про героя України, льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка з позивним Грім. На його рахунку тисячі знищених окупантів та сотні надважливих військових об’єктів. Але не лише бойовими буднями живе наш герой, його драматична доля наповнена зворушливими подіями навколо живих та полеглих побратимів.

Саме Ростислав Лазаренко на початку повномасштабного вторгнення створив ескадрилью штурмовиків, яка громила російські колони, які виходили з Криму і йшли на нашу землю.

Як розповів в інтервʼю Армія FM продюсер стрічки Олександр Дріз, ідея фільму народилася після того, як був створений цикл телевізійних програм під назвою "Бойові родини", що включав дві серії: "Захисники неба" і "Спокійно працює ППО".

"Коли ми робили "Захисників неба", там був Ростислав Лазаренко не головним героєм, а ми зрозуміли, що треба ще окремо робити фільм, де він буде головним героєм", - поділився Дріз.

Окрім Ростислава, у фільмі з'являться герой України Вадим Ворошилов з позивним Karaya, підполковник Смерека, який нині вже вчиться у Національному університеті оборони. Це фільм і про Ростислава, і про його команду, і про його друзів.

"Вони всі з одного випуску, ці троє, кого я назвав, там же був і Джус, який загинув, там був і Степан Тарабалка, який став прообразом "Привида Києва", - уточнив продюсер.