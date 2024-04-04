Найкращі фільми про монстрів для вас
Наша чергова п’ятірка для любителів жахів. Шукайте свого монстра в нашому списку. Дізнайтесь, кого варто боятися більше: Франкенштейна чи хижих щелеп, а може чужого чи первісних доісторичних тварин? Зробіть свій вибір цього вечора
Франкенштейн
Frankenstein
США, 1931 рік.
Жахи, драма.
IMDb: 7,8.
Молодий учений Генрі Франкенштейн створює у своїй лабораторії монстра, зібраного з частин тіл померлих людей. Чудовисько, хоч і не зле від природи, через незнання робить моторошні вчинки, і оточуючі хочуть знищити його…
Щелепи
Jaws
США, 1975 рік.
Жахи, трилер.
IMDb: 8,0.
Шериф виявляє на березі рештки дівчини, яку роздерла величезна акула. Щодня жертвами хижака стають нові відпочиваючі, але керівництво міста намагається замовчувати проблему. Тоді герой вирішує сам зловити чудовисько, об'єднавши зусилля з мисливцем на акул та океанологом…
Щось
The Thing
США, 1982 рік.
Жахи, фантастика, драма.
IMDb: 8,1.
Полярники знаходять у льодах Антарктиди інопланетний організм. З'ясовується, що він не лише нападає на людей, а й набуває форми будь-якої живої істоти. Тепер усі мешканці станції підозрюють один в одному чудовисько…
Парк Юрського періоду
Jurassic Park
США, 1993 рік.
Пригоди, фантастика.
IMDb: 8,1.
Вчені виявляють ДНК динозаврів у крові викопних комарів, що дозволяє відновити давніх ящерів. Після цього їх відправляють до парку розваг, де відвідувачі можуть помилуватися екзотичними чудовиськами. Незадовго до його відкриття кілька вчених їдуть до парку, а в цей час один із співробітників відключає у ньому весь захист…
Чужий
Alien
Великобританія, США, 1979 рік.
Жахи, трилер.
IMDb: 8,4.
Космічний корабель "Ностромо" отримує сигнал лиха з недослідженої планети LV-426. Команда вирішує прийти на допомогу, але стикається з моторошним прибульцем, який вбиває одного члена екіпажу за іншим.
Культовий фільм Рідлі Скотта згодом розрісся до величезної фантастичної франшизи…
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