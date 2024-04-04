Найкращі фільми про монстрів для вас

Франкенштейн

Frankenstein

США, 1931 рік.

Жахи, драма.

IMDb: 7,8.

Молодий учений Генрі Франкенштейн створює у своїй лабораторії монстра, зібраного з частин тіл померлих людей. Чудовисько, хоч і не зле від природи, через незнання робить моторошні вчинки, і оточуючі хочуть знищити його…

Щелепи

Jaws

США, 1975 рік.

Жахи, трилер.

IMDb: 8,0.

Шериф виявляє на березі рештки дівчини, яку роздерла величезна акула. Щодня жертвами хижака стають нові відпочиваючі, але керівництво міста намагається замовчувати проблему. Тоді герой вирішує сам зловити чудовисько, об'єднавши зусилля з мисливцем на акул та океанологом…

Щось

The Thing

США, 1982 рік.

Жахи, фантастика, драма.

IMDb: 8,1.

Полярники знаходять у льодах Антарктиди інопланетний організм. З'ясовується, що він не лише нападає на людей, а й набуває форми будь-якої живої істоти. Тепер усі мешканці станції підозрюють один в одному чудовисько…

Парк Юрського періоду

Jurassic Park

США, 1993 рік.

Пригоди, фантастика.

IMDb: 8,1.

Вчені виявляють ДНК динозаврів у крові викопних комарів, що дозволяє відновити давніх ящерів. Після цього їх відправляють до парку розваг, де відвідувачі можуть помилуватися екзотичними чудовиськами. Незадовго до його відкриття кілька вчених їдуть до парку, а в цей час один із співробітників відключає у ньому весь захист…

Чужий

Alien

Великобританія, США, 1979 рік.

Жахи, трилер.

IMDb: 8,4.

Космічний корабель "Ностромо" отримує сигнал лиха з недослідженої планети LV-426. Команда вирішує прийти на допомогу, але стикається з моторошним прибульцем, який вбиває одного члена екіпажу за іншим.

Культовий фільм Рідлі Скотта згодом розрісся до величезної фантастичної франшизи…