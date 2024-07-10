Кращі фільми жанру фентезі всіх часів. ТОП-30

"Володар кілець"

The Lord of the Rings (трилогія)

Країна: Нова Зеландія, США

Жанр: фентезі, пригоди, драма

Режисер: Пітер Джексон

У ролях: Елайджа Вуд, Ієн Маккеллен, Шон Естін

Можете з нами не погодитись, але це найбільша фантастична історія всіх часів. Захоплюючі декорації, складний грим та костюми, епічні сцени боїв, чудова музика та геніальна акторська гра. Пітеру Джексону по-справжньому вдалося відтворити та оживити Середзем'я на екрані та зробити фантазію реальною….

"Едвард Руки-ножиці"

Edward Scissorhands (1990)

Країна: США

Жанр: фентезі, драма, мелодрама

Режисер: Тім Бертон

У ролях: Джонні Депп, Вайнона Райдер, Дайенн Віст

Джонні Депп грає штучного гуманоїда Едварда Руки-ножиці. Як ви здогадалися, замість рук у нього ножиці. Ця фізична вада заважає Едварду на шляху до звичайної людської близькості, але як чудово розкривається його персонаж, коли він закохується в дочку своїх опікунів...

"Джуманджі"

Jumanji (1995)

Країна: США

Жанр: фентезі, комедія, пригоди

Режисер: Джо Джонстон

У ролях: Робін Вільямс, Бонні Хант, Кірстен Данст

Ніщо так не говорить про дитинство, як пригода всередині настільної гри з ведучим, роль якого виконує Роббі Вільямс. Пекло починається, коли сімейка відкриває скриньку Пандори, почавши грати в надприродну настільну гру. Тепер вони повинні пройти гру до кінця, щоб зняти прокляття, накладене на попереднього гравця, який виявився замкненим усередині…

Гаррі Поттер

Harry Potter (усі фільми)

Країна: Великобританія, США

Жанр: фентезі, пригоди, сімейний

Режисер: Кріс Коламбус

У ролях: Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон

Хоч Джоан Роулінг і докладає всіх зусиль, щоб знищити свою спадщину у твіттері, легіони фанатів не дозволяють її сьогоднішнім висловлюванням зруйнувати магію збірки про Гаррі Поттера. Після того, як книга захопила уми цілого покоління, фільми змогли візуалізувати величезний чарівний світ. Шикарно підібраний акторський склад, і фільми з кожною частиною стають все більш складними та масштабними…

"Там, де живуть чудовиська"

Where the Wild Things Are (2009)

Країна: Німеччина, США, Австралія

Жанр: драма, фентезі, пригоди

Режисер: Спайк Джонс

У ролях: Макс Рекордс, Кетрін Кінер, Джеймс Гандольфіні

Пронизлива екранізація Спайка Джонза оригінальної дитячої книги Моріса Сендака розповідає про Макса — самотнього хлопчика, який відпливає на острів Диких Тварей, а ті проголошують його своїм королем. Історія про те, як важливо не забувати про внутрішню дитину, підтримана фірмовим візуалом Джонза — із захоплюючими персонажами та світами…

"Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся"

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Країна: Тайвань, Гонконг, США

Жанр: бойовик, драма, мелодрама

Режисер: Енг Лі

У ролях: Чоу Юнь-Фат, Мішель Йео, Чжан Цзії

Всесвітньо улюблений фільм китайського жанру wuxia. Кдассіка фентезі - спасибі незвичайному сюжету і захоплюючим бойовим сценам. Дія відбувається в XIX столітті, майстер бойових мистецтв вирішує відмовитися від звичного життя, щоб присвятити її коханій, і заповідає свій Зелений меч долі близького друга. Але меч перехоплюють, і життя майстра знову наповнюється дуелями — як того вимагає жанр, який мало підкоряється законам гравітації…

"Віднесені привидами"

Spirited Away (2001)

Країна: Японія

Жанр: аніме, мультфільм, фентезі

Режисер: Хаяо Міядзакі

У ролях: Румі Хіірагі, Мію Іріно, Марі Нацукі

Знаменита історія студії Ghibli та неперевершеного Хаяо Міядзакі. Оскароносне аніме про дівчинку, чиїх батьків перетворила на свиней і взяла в полон зла чаклунка Юбаба. Героїні доведеться пройти чимало випробувань, щоб урятувати їх і себе і повернутися до нормального світу. Красиві сцени, продумані герої та підняті проблеми дорослішання — все це робить "Віднесених привидами" одним із найкращих фільмів цього століття…

"Чарівник країни Оз"

The Wizard of Oz (1939)

Країна: США

Жанр: мюзикл, фентезі, пригоди

Режисер: Віктор Флемінг, Джордж К'юкор, Мервін ЛеРой

У ролях: Джуді Гарленд, Френк Морган, Рей Болджер

..У "Чарівнику країни Оз" зібрано всі атрибути чарівного світу — карлики, відьми та по-справжньому страшні летючі мавпи. Класичний мюзикл 1939 року розповідає про пригоди Дороті в країні Оз, до якої її забрав торнадо. Крокуючи дорогою з жовтої цегли до Чарівника, який поможе їй повернутися додому, дівчинка зустрічає боягузливого Лева, Залізного дроворуба і Чучело. Кожен з них має свої запити до Чарівника. Після такої подорожі в країну фантазій ви будете впевнені, що немає місця краще ніж вдома…

Лабіринт фавна

El laberinto del fauno (2006)

Країна: Мексика, Іспанія

Жанр: фентезі, драма, військовий

Режисер: Гільєрмо дель Торо

У ролях: Івана Бакеро, Серхі Лопес, Марібель Верду

Натхненний Гільєрмо дель Торо фільм, випущений у 2006 році, часто залишається поза увагою, але варто лише подивитися це похмуре фентезі, і одразу стає зрозуміло, чому це культова класика. Дія фільму розгортається в окупованій нацистами Іспанії 1944 року. У центрі сюжету — Офелія, молода дівчина, чия пригода у лабіринті проливає світло на руйнівні наслідки війни та дії зла…

"Аліса в Країні чудес"

Alice in Wonderland (1951)

Країна: США

Жанр: мультфільм, мюзикл, фентезі

Режисер: Клайд Джеронімі, Вілфред Джексон, Хемілтон Ласк

У ролях: Катрін Бомонт, Ед Вінн, Річард Хейдн

Коли ви чуєте про подорож через кролячу нору, про фрази "випий мене" і "з'їж мене", про Шаленого капелюшника та Алісу — що перше спадає вам на думку? Мультфільм Disney трохи недооцінений порівняно з готичним прочитанням Тіма Бертона, але сьогодні радимо подивитися саме його. Мультиплікаторам вдалося зберегти невинність та авантюристський дух казки Льюїса Керролла…

Форма води

The Shape of Water (2018)

Країна: США, Мексика

Жанр: фантастика, драма

Режисер: Гільєрмо дель Торо

У ролях: Саллі Хокінс, Майкл Шеннон, Річард Дженкінс

Ще один шедевр дель Торо, який отримав "Оскар" у номінації "Найкращий фільм". Нас переносять до Штатів і представляють німу жінку, яка закохалася у рибоподібного монстра. Його виловили у Південній Америці та перевезли до США. У фільмі відчувається фірмовий колорит середини минулого століття з ранніх робіт дель Торо та "дива", які триматимуть вас у напрузі до самих титрів…

"Мері Поппінс"

Країна: США

Жанр: мюзикл, фентезі, комедія

Режисер: Роберт Стівенсон

У ролях: Джулі Ендрюс, Дік Ван Дайк, Девід Томлінсон

Тут ви не побачите примх і наворотів, властивих жанру, але не думайте, що через це фільм не вартий уваги. "Мері Поппінс" - фентезі з великої літери. Грамотно поєднуючи анімацію та живу хореографію, Disney зміг створити щось, що вийшло за межі класики жанру. Кіно змогло увібрати у себе всі риси захоплюючого фільму для сімейного перегляду…

"Принцеса-наречена"

The Princess Bride (1987)

Країна: США

Жанр: фентезі, мелодрама, пригоди

Режисер: Роб Райнер

У ролях: Кері Елвес, Менді Петінкін, Кріс Сарандон

Інтелектуальна, комедійна та казкова пригода. Одночасно підкреслюючи і найкращі, і найгірші риси жанру, фільм відправляє нас у подорож разом із Вестлі, який поспішає возз'єднатися з любов'ю всього життя Лютиком…

"Хроніки Нарнії"

The Chronicles of Narnia (усі фільми)

Країна: Великобританія, США

Жанр: фентезі, пригоди, сімейний

Режисер: Ендрю Адамсон

У ролях: Джорджі Хенлі, Скандар Кейнс, Вільям Моуслі

Серія фільмів, заснована на книгах К. С. Льюїса, знайомить нас із чотирма дітьми, які перебралися в укриття за часів Другої світової війни. Там вони знаходять гардероб, за яким ховається чарівна країна Нарнія. Діти зустрічають чарівних істот і тварин, що говорять, і поєднуються з ними, щоб звільнити Нарнію від злої відьми…

"Кораліна в Країні кошмарів"

Coraline (2008)

Країна: США, Японія

Жанр: мультфільм, фентезі, драма

Режисер: Генрі Селік

У ролях: Дакота Фаннінг, Кіт Девід, Тері Хетчер

У мультфільмі за романом Ніла Геймана маленька фантазерка Кораліна виявляє паралельний світ за потаємними дверима в новому будинку, куди переїжджає із сім'єю. Кораліна не знає, що світ зберігає темні таємниці, які можуть поставити під загрозу життя всіх, хто їй дорогий. Увімкніть, щоб насолодитися шаленою фантазією, але продовжуйте дивитися заради ніжної історії про дорослішання, в якій одна відважна дівчинка розуміє справжнє значення слова "дім"…

"Велика риба"

Big Fish (2003)

Країна: США

Жанр: фентезі, драма, мелодрама

Режисер: Тім Бертон

У ролях: Юен Макгрегор, Альберт Фінні, Біллі Крудап

Один із найкращих фільмів Тіма Бертона, заснований на однойменному романі Деніела Уоллеса. Це південне готичне фентезі з Еваном Макгрегором, який грає людину, яка відновлює частинами життя свого батька з маленьких казок-небилиць. На смертному одрі (насправді у ванні) батько згадує своє незвичайне життя, в якому побачив усе: від велетнів до відьом. У несамовитій історії про батьків і синів Бертон досліджує значення правди, фантастики та історій, які ми розповідаємо для того, щоб жити…

"Лабіринт"

Labyrinth (1986)

Країна: Великобританія, США

Жанр: мюзикл, фентезі, пригоди

Режисер: Джим Хенсон

У ролях: Девід Боуї, Дженніфер Коннеллі, Тобі Фрауд

Хоч "Лабіринт" і наводить жах, але де ще ви знайдете мюзикл, поставлений Девідом Боуї та зрежисований Джимом Хенсоном? Коли злий король гоблінів Боуї викрадає маленького хлопчика, його сестра Сара (Дженніфер Коннеллі) вирушає на пошуки брата. Вона має пройти через фантастичний лабіринт, населений дивними та своєрідними ляльками Хенсона, щоб повернути хлопчика.

"Шрек"

Shrek (усі фільми)

Країна: США, Канада, Швеція

Жанр: мультфільм, фентезі, мелодрама

Режисер: Ендрю Адамсон, Вікі Дженсон

У ролях: Майк Майєрс, Едді Мерфі, Кемерон Діас

Чи існує другий такий самий мемогенний мультфільм? Від гурту Smash Mouth, що виконує пісню Hey, man, до наймилішого на світі Осла — забути мультик не можуть уже кілька поколінь фанатів. "Шрек" — справді весела фентезі-комедія та зворушлива історія про самотність та дружбу.

"Фантазія"

Fantasia (1940)

Країна: США

Жанр: мультфільм, мюзикл, фентезі

Режисер: Норман Фергюсон, Джеймс Елгар, Семюел Армстронг

У ролях: Леопольд Стоковскі, Дімс Тейлор, Корі Бертон

Небачене єднання музики та мультиплікації, справжній прорив. "Фантазія" сповнена чудес, сліпучої анімації і досі має статус одного з найінноваційних фільмів Disney. Хто знав, що Міккі Маус може постати в настільки похмурому амплуа, що дітям снитимуться кошмари?..

"Головоломка"

Inside Out (2015)

Країна: США, Японія

Жанр: мультфільм, сімейний, комедія

Режисер: Піт Доктер, Роналдо Дель Кармен

У ролях: Емі Полер, Філліс Сміт, Річард Кайнд

Pixar довгий час вивчала області мозку, відповідальні за емоції, особливо в перші дев'ять років життя людини, і представила найцікавіший мультфільм про те, що відбувається, коли у дитини починається перехідний вік...

"Легенда про Зеленого лицаря"

The Green Knight (2020)

Країна: США, Канада, Ірландія

Жанр: фентезі, пригоди, драма

Режисер: Девід Лоурі

У ролях: Дев Патель, Алісія Вікандер, Джоел Едгертон

Химерний сучасний погляд на легенду XIV століття про сера Гавейна, найменш відомого і наївного лицаря при дворі короля Артура. Вступаючи в контакт із привидами та велетнями, проходячи випробування інтригами та легкою наживою, сер Гавейн вирушає у подорож, щоб упоратися з нездійсненним завданням, яке перед ним ставить Зелений лицар…

"Темний кристал"

The Dark Crystal (1982)

Країна: Великобританія, США

Жанр: фентезі, пригоди, сімейний

Режисер: Джим Хенсон, Френк Оз

У ролях: Джим Хенсон, Кетрін Маллен, Френк Оз

Народ гелфлінгів століттями жив у світі та спокої, але одного разу сталося страшне: хтось пошкодив Темний кристал, магічний камінь, який керує законами Всесвіту. Рівновага хаосу і порядку порушилася, бідних людиноподібних гелфлінгів поневолили войовничі злісні ящіри скексиси. Двох найвідважніших гелфлінгів чекає довга і небезпечна подорож в ім'я свого народу…

"Ясон і аргонавти"

Jason and the Argonauts (1963)

Країна: Великобританія, США

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди

Режисер: Дон Чеффі

У ролях: Тодд Армстронг, Ненсі Ковак, Гарі Реймонд

Вирушайте за Ясоном та його легендарними аргонавтами. На окрему увагу заслуговує анімація із зупинкою руху — справа рук Рея Харріхаузена. Давньогрецьким героям загрожують гарпії, кракени, циклопи та армія скелетів, що ожили.

"Міст у Терабітію"

Bridge to Terabithia (2006)

Країна: США

Жанр: фентезі, драма, пригоди

Режисер: Габор Чупо

У ролях: Джош Хатчерсон, Аннасофія Робб, Зої Дешанель

Молодий Джош Хатчерсон допоміг адаптувати дитячу книгу про двох 11-річних підлітків, які вирішили сховатися про побутові проблеми у вигаданій країні…

"Пірати Карибського моря"

Pirates of the Caribbean (усі фільми)

Країна: США

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди

Режисер: Гор Вербінскі

У ролях: Джонні Депп, Джеффрі Раш, Орландо Блум

Чарівне та навмисне фарсове зображення Джонні Деппом капітана Джека Горобця, зухвалого і вічно п'яного пірата відкритого моря, розрослося в цілу франшизу фільмів, не кажучи вже про тематичний парк атракціонів. Неможливо відірватися від екрану, коли команда стикається з солдатами-мерцями, кракеном Деві Джонсом та фонтаном вічної молодості...

"Дюна"

Dune (1984)

Країна: США, Мексика

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди

Режисер: Девід Лінч

У ролях: Кайл МакЛоклен, Юрген Прохнов, Франческа Анніс

Шахтарські колонії на планеті Арракіс здобувають особливу пряність, яка продовжує життя та посилює почуття. Ми знаємо, що остання адаптація непогана, як і Тімоті Шаламе, але чи бачили ви класику Девіда Лінча з Кайлом Маклахленом?..

"Екскалібур"

Excalibur (1981)

Країна: Великобританія, США

Жанр: фентезі, драма, мелодрама

Режисер: Джон Бурмен

У ролях: Найджел Террі, Хелен Міррен, Ніколас Клей

Ескалібур — меч короля Артура, оспіваний менестрелями та трубадурами. Фільм розповідає про доблесних лицарів і постійних героїв легенд: наприклад, сера Ланселота, чарівника Мерліна і чарівницю Моргана Ле Фей…

"Конан-варвар"

Conan the Barbarian (1982)

Країна: США, Мексика

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди

Режисер: Джон Міліус

У ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Ерл Джонс, Макс фон Сюдов

Головну роль у цій епічній історії про героїв і чаклунів грає Арнольд Шварценеггер, демонструючи м'язи, масивний меч і помстившись злісному зміїному культу, очолюваному Джеймсом Ерлом Джонсом. Конан став проривною роллю Шварценеггера, відкривши двері до "Термінатора" та "Хижака"…

"Дядечко Бунмі, який пам'ятає свої минулі життя"

Loong Boonmee raleuk chat (2010)

Країна: Таїланд, Німеччина, Франція

Жанр: фентезі, драма

Режисер: Апічатпонг Вірасетхакул

У ролях: Танапат Саїсаймар, Енйіра Понгпас, Сакда Каевбуаді

Власник "Золотої пальмової гілки", медитативна тайська казка, що наштовхує на роздуми про сім'ю, горе та конфлікт поколінь. Коли Бунмі, фермер, який страждає на ниркову недостатність, розмірковує про те, що він незабаром помре, до нього приходять дух дружини і привид його втраченого сина…

"Нескінченна історія"

Die unendliche Geschichte (1984)

Країна: Німеччина (ФРН)

Жанр: фентезі, драма, пригоди

Режисер: Вольфганг Петерсен

У ролях: Беррет Олівер, Джералд Макрейні, Драм Гаррет

Чарівна книга розкриває маленькому хлопчику секрети боротьби з темною силою, яка загрожує Країні фантазій. З веселими гномами, щасливим драконом і гігантською черепахою з Болот печалі на ім'я Стародавня Морла, "Нескінченна історія" примудряється зібрати фантазію кожної дитини у велику єдину історію…