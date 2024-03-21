Марго Роббі стала продюсеркою кіноадаптації гри The Sims

Про це пише Hypebeast.

Продюсерська компанія LuckyChap Entertainment, співзасновницею якої є австралійська акторка й продюсерка Марго Роббі, разом із Vertigo Entertainment та режисеркою Кейт Геррон і сценаристом Брайоні Редманом

Продюсери компанії LuckyChap Entertainment Марго Роббі, Джосі Макнамара та Том Акерлі планують продюсувати новий фільм, який стане екранізацією гри The Sims. Режисеркою виступить Кейт Геррон, вона також працює над сценарієм разом Брайоні Редманом. Раніше вони працювали разом над "Доктором Хто", а Геррон також збирається зняти епізод для другого сезону "Останній з нас".

На початку 2000-х років The Sims була однією з найпопулярніших комп’ютерних ігор. The Sims є однією з найбільш продаваних франшиз відеоігор за всю історію, вона мала понад 200 млн копій.

Гра від Electronic Arts дозволяла гравцям керувати персонажами в грі, симулюючи їхні життя, зокрема створення сім’ї, пошук кохання та походи на роботу.

Марго Роббі з LuckyChap Entertainment продюсувала "Барбі" та досягла великого успіху. Зараз фільм The Sims все ще знаходиться на ранній стадії розробки.