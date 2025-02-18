Метт Деймон в ролі Одіссея: Universal показала перший кадр з нового фільму Крістофера Нолана

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Американська компанія Universal повідомила, що зірка фільмів "Марсіанин" і "Ідентифікація Борна", лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус" Метт Деймон зіграє головну роль в історичному фільмі "Одіссея" режисера Крістофера Нолана. Про це студія повідомила, оприлюднивши перше фото актора в ролі героя грецької міфології.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

У майбутньому фільмі Деймон доєднався до акторського складу, в якому вже заявлені Том Холланд, Зендая, Роберт Паттінсон, Люпіта Ніонго, Енн Гетевей, Шарліз Терон, Бенні Сафді, Джон Бернтал, Елліот Пейдж, Хімеш Пател, Білл Ірвін, Саманта Мортон і Міа Гот.

Спершу був оголошений акторський склад, і лише незадовго до Різдва Universal повідомила, що наступний фільм Нолана буде адаптацією "Одіссеї", яку студія назвала "міфічним бойовиком, знятим по всьому світу за допомогою абсолютно нової кінотехнології IMAX".

Епічна поема Гомера розповідає про небезпечну 10-річну подорож Одіссея додому на Ітаку після Троянської війни. На шляху додому він змушений боротися з перешкодами, які посилають йому боги. Тим часом його дружині та сину доводиться боротися з юнаками, які прагнуть одружитися з Пенелопою.

"Одіссея" Нолана вийде в кінотеатри 17 липня 2026 року. Очікується, що виробництво фільму розпочнеться навесні.

Фільм стане третьою співпрацею Деймона з Ноланом після "Оппенгеймера" та "Інтерстеллара".