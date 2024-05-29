Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Netflix зніме третю частину фільмів "Ножі наголо" з Деніелом Крейгом та оголосив акторів

Netflix зніме третю частину фільмів "Ножі наголо" з Деніелом Крейгом та оголосив акторів

29 травня, 2024 середа
12:04
Кіно На фото: Кадр з фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля"

У третьому фільмі, що отримав назву Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, до Деніела Крейга доєднаються зірка "Прісцилли" Кейлі Спейні та зірка "Корони" Джош О’Коннор 

Зміст

Про це пише Deadline.

Компанія Netflix готує третю частину серії фільмів "Ножі наголо", яка отримала назву Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ("Розбуди мерця: Таємниця Ножів наголо"). Головну роль у стрічці, як і в попередніх частинах, зіграє британський актор Деніел Крейг, відомий за роллю Джеймса Бонда.

Стало відомо, що в наступній частині до Крейга в ролі детектива Бенуа Блана долучаться Джош О’Коннор і Кейлі Спейні. Британський актор знайомий глядачам за роллю молодого принца Чарльза в драмі від Netflix "Корона". За неї він отримав премію "Золотий глобус" як найкращий актор у драматичному телесеріалі та премію "Еммі". О’Коннора зараз можна побачити в головній ролі у фільмі "Суперники" Луки Гуаданьїно разом із Зендаєю та Майком Фейстом.

Кейлі Спейні виконала головну роль у стрічці Софії Копполи "Прісцилла". Вона зіграла дружину Елвіса Преслі Прісциллу Преслі.

Режисером "Ножі наголо 3" стане Раян Джонсон. Він також сам створив сценарій майбутньої стрічки. Джонсон продюсуватиме фільм разом зі своїм партнером Рамом Бергманом через T-Street Pictures.

Подробиці сюжету наразі невідомі. Останній фільм "Скляна цибуля" вийшов у 2022 році. 

Виробництво третього фільму заплановано на наступний місяць, а вийде стрічка у 2025 році.

У період різдвяних фільм "Скляна Цибуля" став найпопулярнішим англомовним фільмом на Netflix. ЦІкаво, що глядачі сиквелу фільму "Ножі наголо" вважають, що продовження від Netflix "Скляна цибуля" присвячене бізнесмену-мільярдеру Ілону Маску.

У стрічці також зʼявляється Гʼю Грант, який грає чоловіка головного героя стрічки у виконанні Деніела Крейга.

Теги:
Культура
Netflix
Читайте також:
винищувачі JAS 39 Gripen
28 травня, 2024 вiвторок
Швеція призупинила план постачання винищувачів Gripen в Україну: причина
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
27 травня, 2024 понедiлок
Ескалація і підвищення ставок – це наш шанс
Кім Чен Ин
29 травня, 2024 середа
КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.33
    Купівля 40.33
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.72
    Продаж 44.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
29 травня
13:06
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Усиком та Ф'юрі
12:59
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку
12:54
Воллі Адейємо
До України прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо
12:49
польща кордон
Після нападів на прикордонників Туск заявив про відновлення буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю
12:45
Оновлено
Зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано та володарка "Оскарів" Гіларі Свенк стали амбасадорками UNITED24
12:37
фейкові новини, fake news
"Україна є лише зручним хостом, лабораторією для зброї НАТО і джерелом "людських ресурсів": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 29 травня
12:36
Удар по Селидовому
РФ 28 травня атакувала Селидове: під завалами знайшли фрагменти тіл батька та сина
12:31
Дантес презентував пісню "Дура" про романтизацію абʼюзивних стосунків
12:28
табір для російських війсковополонених
"Центр-3": в Україні відкрили новий табір утримання російських військовополонених
12:17
"Отримайте виплату від польських партнерів": у кіберполіції повідомили про нову шахрайську схему
12:13
знищений російський танк Т-72
Другий рік поспіль: британська розвідка пояснила, чому РФ може скасувати Армійські міжнародні ігри
12:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Глава НАТО і західні лідери закликають США дозволити Україні завдавати ударів по Росії, а українські діти намагаються адаптуватися, щоб пережити російське вторгнення. Акценти світових ЗМІ 29 травня
12:06
OPINION
Євген Магда
Безугла розлюбила Сирського. Тепер тягне на Головкома Мойсюка
11:54
газ
Німеччина та Чехія хочуть ініціювати повну відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Reuters
11:54
дощь, гроза, парасоля, негода
Зливи та грози: Наталка Діденко розповіла прогноз погоди на 30 травня
11:47
Протичовновий корабель, катери та посилена активність росіян: партизани розвідали бухту в Севастополі
11:39
ЗСУ
Сили оборони укріплюють позиції на Харківщині: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки
11:34
Електроенергія
В трьох областях нові відключення через РФ: ситуація в енергосистемі на 29 травня
11:30
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Ворог, ймовірно, продовжить спроби просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова - Згурець
11:25
суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: справу скерували до суду
11:18
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ зранку атакувала Краснопілля на Сумщині: двоє загиблих
11:14
Швеція
Швеція представила найбільший пакет допомоги Україні: там будуть літаки
11:14
Понад 10000 журналістів отримали акредитацію працювати в зоні бойових дій
У Росії заявили про поранення пропагандистського телеоператора у Вовчанську
11:10
Огляд
Карта. Авдіївка_2905
Карта бойових дій за період 22-28 травня: росіяни вийшли на пік своїх наступів і "захопили" низку сіл
10:45
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
"Я повністю готовий визнати Палестинську державу": Макрон назвав умови
10:38
ДБР викрило працівників виправної колонії на Полтавщині, які катували в'язнів
10:36
Україна_Польща
У міноборони Польщі заявили, що не проти використання Україною західної зброї для ударів по Росії
10:34
кадр з фільму "Коли ти вийдеш заміж"
Вийшов тизер спільного фільму України, Хорватії, Словаччини і Латвії із зірками "Спіймати Кайдаша"
10:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 травня: скільки коштують долар та євро
10:30
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Перші F-16 від Бельгії можуть з'явитися в Україні наступного місяця, - Згурець
10:07
OPINION
Юрій Богданов
Про Латиніну і всіх інших
10:07
Rheinmetall
Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч боєприпасів для ППО Skynex від однієї з країн ЄС
09:34
Олександр Сирський, ЗСУ, Сухопутні війська
"Протягом тридцяти років понад 44 тис. українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії": Сирський привітав воїнів-миротворців
09:34
смертна кара
Кількість випадків смертної кари у світі за рік зросла на третину, - Amnesty International
09:26
Білий Дім
Відсоток зброї РФ з американськими компонентами є неприйнятно високим, - Білий дім
08:50
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
У росіян на лівобережжі Херсонщини істерика, - журналістка Вірлич
08:44
Грузія протести
У Грузії проведуть новий масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"
08:41
На фото: Олег Сенцов
Новий фільм Олега Сенцова покажуть на кінофестивалі у Карлових Варах
08:37
Снаряди 155 мм калібру
У ЄС сподіваються передати Україні півмільйона артснарядів до кінця року
08:09
Atlas Weekend
У Київ повертається Atlas Weekend: коли відбудеться та хто виступатиме
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV