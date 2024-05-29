Netflix зніме третю частину фільмів "Ножі наголо" з Деніелом Крейгом та оголосив акторів

Про це пише Deadline.

Компанія Netflix готує третю частину серії фільмів "Ножі наголо", яка отримала назву Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ("Розбуди мерця: Таємниця Ножів наголо"). Головну роль у стрічці, як і в попередніх частинах, зіграє британський актор Деніел Крейг, відомий за роллю Джеймса Бонда.

Стало відомо, що в наступній частині до Крейга в ролі детектива Бенуа Блана долучаться Джош О’Коннор і Кейлі Спейні. Британський актор знайомий глядачам за роллю молодого принца Чарльза в драмі від Netflix "Корона". За неї він отримав премію "Золотий глобус" як найкращий актор у драматичному телесеріалі та премію "Еммі". О’Коннора зараз можна побачити в головній ролі у фільмі "Суперники" Луки Гуаданьїно разом із Зендаєю та Майком Фейстом.

Кейлі Спейні виконала головну роль у стрічці Софії Копполи "Прісцилла". Вона зіграла дружину Елвіса Преслі Прісциллу Преслі.

Режисером "Ножі наголо 3" стане Раян Джонсон. Він також сам створив сценарій майбутньої стрічки. Джонсон продюсуватиме фільм разом зі своїм партнером Рамом Бергманом через T-Street Pictures.

Подробиці сюжету наразі невідомі. Останній фільм "Скляна цибуля" вийшов у 2022 році.

Виробництво третього фільму заплановано на наступний місяць, а вийде стрічка у 2025 році.

У період різдвяних фільм "Скляна Цибуля" став найпопулярнішим англомовним фільмом на Netflix. ЦІкаво, що глядачі сиквелу фільму "Ножі наголо" вважають, що продовження від Netflix "Скляна цибуля" присвячене бізнесмену-мільярдеру Ілону Маску.

У стрічці також зʼявляється Гʼю Грант, який грає чоловіка головного героя стрічки у виконанні Деніела Крейга.